Пассажиры рейса из Екатеринбурга застряли на 12 часов в аэропорту Даламана

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:35
По словам пассажирки рейса, аэропорт Антальи не смог принять вовремя пассажиров, так как там было недостаточно места. Топлива в самолете не хватило бы для ожидания в воздухе. Поэтому его отправили в Даламан, пишут «Известия». Новый вылет был назначен через 6 часов после прибытия, но его не случилось.
Женщина утверждает, что сначала самолет не могли завести. Пассажирам о поломке не сообщали. За восемь часов ожидания покормили людей один раз и дали одну бутылку воды. Через какое-то время капитан заявил, что один из двигателей не работает, а потому пассажирам нужно вернуться в аэропорт. Людям пообещали, что выплатят компенсации и вылет пройдет в ближайшее время.
Еще одна пассажирка рассказала, что некоторые люди решили добраться сами до нужного места. Однако компенсировать проживание в гостинице и билеты на автобус компания отказалась.
Напомним, 3 июня в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в международном терминале случилось столпотворение. Причиной стало смещение графиков прибытия самолетов.