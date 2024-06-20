Пассажиры рейса из Екатеринбурга застряли на 12 часов в аэропорту Даламана

Женщина утверждает, что сначала самолет не могли завести. Пассажирам о поломке не сообщали. За восемь часов ожидания покормили людей один раз и дали одну бутылку воды. Через какое-то время капитан заявил, что один из двигателей не работает, а потому пассажирам нужно вернуться в аэропорт. Людям пообещали, что выплатят компенсации и вылет пройдет в ближайшее время.