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Пассажиры рейса из Екатеринбурга застряли на 12 часов в аэропорту Даламана

Пассажиры рейса из Екатеринбурга застряли на 12 часов в аэропорту Даламана

20 июня 2024, 05:33
Фото: Изображение Midjourney
Рейс «Победы» из Екатеринбурга до Антальи экстренно приземлился в городе Даламан 19 июня. Причиной стала нехватка топлива. Однако из-за поломки двигателя пассажирам пришлось задержаться в аэропорту на 12 часов.

По словам пассажирки рейса, аэропорт Антальи не смог принять вовремя пассажиров, так как там было недостаточно места. Топлива в самолете не хватило бы для ожидания в воздухе. Поэтому его отправили в Даламан, пишут «Известия». Новый вылет был назначен через 6 часов после прибытия, но его не случилось.

Женщина утверждает, что сначала самолет не могли завести. Пассажирам о поломке не сообщали. За восемь часов ожидания покормили людей один раз и дали одну бутылку воды. Через какое-то время капитан заявил, что один из двигателей не работает, а потому пассажирам нужно вернуться в аэропорт. Людям пообещали, что выплатят компенсации и вылет пройдет в ближайшее время.

Еще одна пассажирка рассказала, что некоторые люди решили добраться сами до нужного места. Однако компенсировать проживание в гостинице и билеты на автобус компания отказалась.

Напомним, 3 июня в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в международном терминале случилось столпотворение. Причиной стало смещение графиков прибытия самолетов.

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