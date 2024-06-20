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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Проезд в трамвае в Нижнем Тагиле подорожает с 1 июля

Проезд в трамвае в Нижнем Тагиле подорожает с 1 июля

20 июня 2024, 11:56
Фото: МУП «Тагильский трамвай»
В нижнем Тагиле увеличится стоимость обычного проезда в трамвае до 28 рублей. Льготники будут платить 20 рублей. Цены изменятся с 1 июля 2024 года.

Так, увеличение стоимости утвердила РЭК 19 июня. Повышение цен даст возможность увеличить зарплаты кондукторам и водителям.

Кроме того, допсредства позволят вовремя обновлять трамвайные пути, вагоны, а также контактную сеть, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».

В организации попросили горожан отнестись к изменениям с пониманием.

Напомним, с 1 июля 2024 года в Свердловской области увеличатся тарифы ЖКХ более, чем до 13%.

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