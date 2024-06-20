Проезд в трамвае в Нижнем Тагиле подорожает с 1 июля

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Так, увеличение стоимости утвердила РЭК 19 июня. Повышение цен даст возможность увеличить зарплаты кондукторам и водителям.
Кроме того, допсредства позволят вовремя обновлять трамвайные пути, вагоны, а также контактную сеть, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».
В организации попросили горожан отнестись к изменениям с пониманием.
Напомним, с 1 июля 2024 года в Свердловской области увеличатся тарифы ЖКХ более, чем до 13%.