Школьница из Нижнего Тагила стала призером соревнований по спортивной гимнастике

Романова, выступавшая от нижнетагильской школы №1, была награждена золотой медалью в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке и бронзовой медалью за упражнения на бревне, рассказали в пресс-службе управления молодежной политики Нижнего Тагила.