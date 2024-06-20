Школьница из Нижнего Тагила стала призером соревнований по спортивной гимнастике

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Романова, выступавшая от нижнетагильской школы №1, была награждена золотой медалью в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке и бронзовой медалью за упражнения на бревне, рассказали в пресс-службе управления молодежной политики Нижнего Тагила.
Также девочка продемонстрировала лучший результат по многоборью. Всего в спортивных состязаниях участвовали более 160 девушек и молодых людей из разных российских городов.
Напомним, музыкальный коллектив «Тагил-бэнд» из Нижнего Тагила получил награду за участие в во всероссийском фестивале.