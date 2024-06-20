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Школьница из Нижнего Тагила стала призером соревнований по спортивной гимнастике

Школьница из Нижнего Тагила стала призером соревнований по спортивной гимнастике

20 июня 2024, 10:38
Фото: Физкультура, спорт и молодежная политика Нижнего Тагила
Спортсменка Елизавета Романова из Нижнего Тагила заняла первые места на соревнованиях по спортивной гимнастике, которые проходили в Челябинске с 9 по 12 июня 2024 года.

Романова, выступавшая от нижнетагильской школы №1, была награждена золотой медалью в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке и бронзовой медалью за упражнения на бревне, рассказали в пресс-службе управления молодежной политики Нижнего Тагила.

Также девочка продемонстрировала лучший результат по многоборью. Всего в спортивных состязаниях участвовали более 160 девушек и молодых людей из разных российских городов.

Напомним, музыкальный коллектив «Тагил-бэнд» из Нижнего Тагила получил награду за участие в во всероссийском фестивале.

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