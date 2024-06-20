tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Житель Нижнего Тагила обокрал потерявшего сознание вахтовика

Судимый 17 раз житель Нижнего Тагила ограбил потерявшего сознание вахтовика

20 июня 2024, 08:02
Фото: ЛО МВД России на станции Нижний Тагил

Житель Нижнего Тагила обокрал потерявшего сознание вахтовика

Житель Нижнего Тагила, который имеет 17 судимостей, ограбил нового знакомого из Иркутской области. Он украл у него документы, деньги и жилетку. Сделать ему это удалось, когда мужчина потерял сознание.

Пострадавший обратился в полицию 16 июня. Он заявил, что у него похитили карту и мобильный телефон, а также жилетку с документами. Сам мужчина приехал в город на работу вахтой. Он познакомился с мужчиной. Этот момент оба решили отметить. В какой-то момент вахтовику стало плохо. Он потерял сознание, а чуть позже его в чувство привели медики.

Когда мужчина пришел в себя, то обнаружил пропажу. Общий ущерб, по словам мужчины, составил 32 тысячи рублей.

Сотрудники Линейного отдела полиции Нижнего Тагила быстро нашли подозреваемого. Это 41-летний местный житель. Он был задержан по месту жительства. Мужчина признался в содеянном, сообщили в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

Отмечается, что похититель имеет 17 судимостей за грабежи и имущественные преступления. Теперь ему грозит новый срок.

Напомним, в начале июня в Екатеринбурге ограблен мужчина. Он отказывался сообщать код от телефона злоумышленникам. За это ему откусили часть уха.

Ограбившая ювелирный салон банда велосипедистов в Екатеринбурге отправится за решетку
Узнать подробнее
Читайте также:
Неизвестный в Екатеринбурге пытался ограбить пункт выдачи WildberriesБезработный мужчина ограбил банки в Екатеринбурге на 20 млн рублейНеизвестные совершили кражу в супермаркете «Жизнь Март» в Екатеринбурге
#Ирина Кирилова#Криминал#Кража#Врач#18+#Екатеринбург#Вахта#Знакомство
Подпишитесь
Новым главой ГАИ Нижнего Тагила стал Сергей Бернгардт
Сегодня, 04:00
12 человек в Екатеринбурге могут получить миллион за отравление в «Жизньмарте»
Сегодня, 08:27
Суд оштрафовал мэрию Екатеринбурга за ярмарку после теракта в «Крокусе»
Сегодня, 05:34
17-летнюю девочку трое суток разыскивают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:55
Бензин дорожает в Свердловской области
Сегодня, 07:33
В екатеринбургской многоэтажке на Эльмаше выявлен случай кори
Вчера, 16:17