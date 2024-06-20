Судимый 17 раз житель Нижнего Тагила ограбил потерявшего сознание вахтовика

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Пострадавший обратился в полицию 16 июня. Он заявил, что у него похитили карту и мобильный телефон, а также жилетку с документами. Сам мужчина приехал в город на работу вахтой. Он познакомился с мужчиной. Этот момент оба решили отметить. В какой-то момент вахтовику стало плохо. Он потерял сознание, а чуть позже его в чувство привели медики.
Когда мужчина пришел в себя, то обнаружил пропажу. Общий ущерб, по словам мужчины, составил 32 тысячи рублей.
Сотрудники Линейного отдела полиции Нижнего Тагила быстро нашли подозреваемого. Это 41-летний местный житель. Он был задержан по месту жительства. Мужчина признался в содеянном, сообщили в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.
Отмечается, что похититель имеет 17 судимостей за грабежи и имущественные преступления. Теперь ему грозит новый срок.
Напомним, в начале июня в Екатеринбурге ограблен мужчина. Он отказывался сообщать код от телефона злоумышленникам. За это ему откусили часть уха.