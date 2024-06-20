Судимый 17 раз житель Нижнего Тагила ограбил потерявшего сознание вахтовика

Пострадавший обратился в полицию 16 июня. Он заявил, что у него похитили карту и мобильный телефон, а также жилетку с документами. Сам мужчина приехал в город на работу вахтой. Он познакомился с мужчиной. Этот момент оба решили отметить. В какой-то момент вахтовику стало плохо. Он потерял сознание, а чуть позже его в чувство привели медики.