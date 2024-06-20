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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Жительница Екатеринбурга получила пособия на троих выдуманных детей

Свердловчанка выдумала троих детей и получила на них пособия

20 июня 2024, 09:27
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга получила пособия на троих выдуманных детей

Жительница Екатеринбурга оформила пособия на троих несуществующих детей. Она предоставила в соцзащиту поддельные документы. Афера вскрылась не сразу. Женщине был выплачен почти миллион рублей.

26-летняя женщина принесла в госучреждение документы троих детей. Она заявила, что родила их дома. Женщина потребовала выплатить ей пособия. В итоге средства были ей переведены, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Однако оказалось, что детей на самом деле не существует. Девушка нашла женщину, которая сделала ей фейковые документы. Их она и принесла в соцзащиту. Она также привела свидетелей, которые якобы принимали у нее роды. Позднее, по словам источника, оказалось, что за это три человека получили по 30 тысяч рублей.

Теперь в отношении женщины расследуется уголовное дело по статье за мошенничество. Женщина отпущена под подписку о невыезде.

Напомним, в Екатеринбурге женщина три года получала пособия на несуществующего ребенка. Она подделала документы и подала их в госучреждение.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Подделка#Пособия#Екатеринбург#Подделка документов
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