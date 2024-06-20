Свердловчанка выдумала троих детей и получила на них пособия

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
26-летняя женщина принесла в госучреждение документы троих детей. Она заявила, что родила их дома. Женщина потребовала выплатить ей пособия. В итоге средства были ей переведены, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Однако оказалось, что детей на самом деле не существует. Девушка нашла женщину, которая сделала ей фейковые документы. Их она и принесла в соцзащиту. Она также привела свидетелей, которые якобы принимали у нее роды. Позднее, по словам источника, оказалось, что за это три человека получили по 30 тысяч рублей.
Теперь в отношении женщины расследуется уголовное дело по статье за мошенничество. Женщина отпущена под подписку о невыезде.
Напомним, в Екатеринбурге женщина три года получала пособия на несуществующего ребенка. Она подделала документы и подала их в госучреждение.