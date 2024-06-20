Свердловчанка выдумала троих детей и получила на них пособия

Однако оказалось, что детей на самом деле не существует. Девушка нашла женщину, которая сделала ей фейковые документы. Их она и принесла в соцзащиту. Она также привела свидетелей, которые якобы принимали у нее роды. Позднее, по словам источника, оказалось, что за это три человека получили по 30 тысяч рублей.