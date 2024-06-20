У 17-летней матери в Нижнем Тагиле от пупочного сепсиса умер младенец

Евгения после этого еще несколько раз сдавала анализы, но они не улучшались. Через три дня после того, как девушка легла в больницу, ее повезли на операцию. 30 мая девушке провели операцию. По словам ее матери, ей было сделано срочно кесарево сечение, так как подтекают воды и ребенок начал задыхаться. На саму операцию мать приехать не успела, хотя планировала присутствовать.