У 17-летней матери в Нижнем Тагиле от пупочного сепсиса умер младенец

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
В тот день Мария зашла к своей дочери Евгении в гости. Она увидела, что малышу плохо и пыталась ему помочь пока ехала скорая. Врачи час пытались реанимировать младенца, но все было безуспешно.
Евгении 17 лет, как и отцу ребенка. Когда стало известно о беременности, то на аборте мать настаивать не стала. Отец малыша стал помогать семье, обеспечивать ее. Жить вместе пара начала уже когда Евгения была на 7 месяце беременности.
Тогда в отношении юноши чуть не возбудили уголовное дело, но девушка заявила, что все было обоюдно. Пожениться молодые люди не успели. Они планировали дождаться 18-летия.
За две недели до родов анализы девушки ухудшились. У нее был высокий белок. Она пришла в больницу и сообщила о выделениях. Она переживала, что подтекают воды, но врач заявила, что такого на первых родах быть не может, рассказывает Мария.
Евгения после этого еще несколько раз сдавала анализы, но они не улучшались. Через три дня после того, как девушка легла в больницу, ее повезли на операцию. 30 мая девушке провели операцию. По словам ее матери, ей было сделано срочно кесарево сечение, так как подтекают воды и ребенок начал задыхаться. На саму операцию мать приехать не успела, хотя планировала присутствовать.
Второго июня мать и ребенок были выписаны из роддома. Педиатр, приходивший на осмотры, не высказывал замечаний по состоянию здоровья ребенка. 10 июня у малыша появились первые признаки заболевания. У него вздулся живот. Однако никто не знал, что это один из признаков.
14 июня ребенок стал тяжело дышать. Бабушка пошла к врачу. Ей сообщили, что на улице сильная жара, а потому ребенка надо охлаждать — протирать водой, чтобы ему было посвежее.
Вскоре у младенца отпал пупочек. Осталась короста, но ранка немного кровила. Родные не увидели в этом ничего страшного и продолжали обрабатывать.
Напомним, 15 июня стало известно о смерти месячного младенца в одной из больниц Екатеринбурга. Ребенок поступил в больницу вместе с мамой. На следующий день ему стало хуже. Он скончался.