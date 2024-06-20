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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Уголовное дело возбуждено в Домодедово после смертельного ДТП на автовокзале

20 июня 2024, 10:33
Уголовное дело начали в Домодедово после трагического происшествия на автостанции, в результате которого погибла женщина. Эту информацию опубликовал отдел Следственного комитета России по Подмосковью.

Как сообщили в управлении, инцидент случился сегодня утром. Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на остановку, где он сбил 39-летнюю женщину. Она скончалась на месте происшествия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После аварии было поручено провести расследование по факту предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности людей и их здоровья. По предварительной информации, причиной произошедшего стала поломка автобуса.

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