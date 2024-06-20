Уголовное дело возбуждено в Домодедово после смертельного ДТП на автовокзале

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Как сообщили в управлении, инцидент случился сегодня утром. Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на остановку, где он сбил 39-летнюю женщину. Она скончалась на месте происшествия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
После аварии было поручено провести расследование по факту предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности людей и их здоровья. По предварительной информации, причиной произошедшего стала поломка автобуса.