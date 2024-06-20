Уникальная спортивная инфраструктура появилась в Академическом районе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Жители Академического с раннего возраста начинают тренироваться, ведь все самое необходимое — под рукой. Например, Карина Ещерякова переехала в этот район 13 лет назад. Девушка считает, что именно наличие хорошего стадиона рядом смотивировало ее заняться спортом: сначала хоккеем, потом теннисом.
У нас создана Академия тенниса. Когда я тренируюсь, то появляется ощущение, что я становлюсь профессиональным спортсменом, потому что играю в таких же прекрасных и современных условиях, как и они, — поделилась впечатлениями екатеринбурженка.
Сестра Екатерины — Яна — тоже начала свою спортивную карьеру с детства и записалась в студию танцев, работающую при школе № 16. Воспитанники студии уже не раз завоевывали награды престижных фестивалей.
Мне нравится зал для хореографии, а также наличие пространства для тренировок и подготовки к выступлениям. Бывает и так, что у нас здесь проводят обучающие уроки профессиональные танцоры, — рассказала Яна.
Примечательно, что во многих дворах района установлены тренажерные комплексы, удобные площадки для игровых видов спорта и зоны для уличных активностей. Кроме того, в Академическом функционирует большое количество секций, в том числе стрельба из лука и фехтование, а также два фитнес-центра, оборудованных бассейнами. Однако самые любимые занятия жителей, по их же словам, — бег и катание на велосипеде. Преображенский парк и Юго-Западный лесопарк — именно те локации, которые, как правило, выбирают екатеринбуржцы для активного отдыха. Протяженность велодорожек составляет без малого 17 километров, поэтому сюда ездят со всего города. Здесь же можно познать и азы йоги: групповые тренировки на свежем воздухе — далеко не редкость.
Инфраструктура для профессиональных спортсменов развивается не менее активно. Так, около 3 лет назад в Академическом заработала Детская академия тенниса. Это единственный центр в Екатеринбурге, где корты оборудованы разными видами покрытий. Еще один объект — Дворец дзюдо — как и многое другое, построен девелопером «РСГ-Академическое» по мировым стандартам. Его выбирают свыше тысячи юных свердловчан, сообщает URA.RU (автор Елена Усенова).