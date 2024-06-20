Уникальная спортивная инфраструктура появилась в Академическом районе Екатеринбурга

Примечательно, что во многих дворах района установлены тренажерные комплексы, удобные площадки для игровых видов спорта и зоны для уличных активностей. Кроме того, в Академическом функционирует большое количество секций, в том числе стрельба из лука и фехтование, а также два фитнес-центра, оборудованных бассейнами. Однако самые любимые занятия жителей, по их же словам, — бег и катание на велосипеде. Преображенский парк и Юго-Западный лесопарк — именно те локации, которые, как правило, выбирают екатеринбуржцы для активного отдыха. Протяженность велодорожек составляет без малого 17 километров, поэтому сюда ездят со всего города. Здесь же можно познать и азы йоги: групповые тренировки на свежем воздухе — далеко не редкость.