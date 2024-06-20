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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Екатеринбурге появятся закрытые площадки для выгула собак

В Екатеринбурге появятся закрытые площадки для выгула собак

20 июня 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге будут построены закрытые площадки, где горожане смогут выгуливать собак. Их установят на улице Софьи Перовской.

Подрядчик для установки площадок в настоящий момент еще не определен. Сдать объект нужно не позднее 30 сентября 2024 года, пишет ЕАН.

Так, на дорожном участке будет выложена тротуарная плитка, а вокруг рабочие поставят ограждение. Стоимость контракта сейчас около полутора миллиона рублей.

Сейчас в городе существуют аналогичные площадки в парках на улице Чкалова, Светлореченской, Зеленой Роще и других. В городской администрации отметили, что зоны для выгула животных будут находиться вблизи от жилых домов.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге благоустроят 16 дворов.

На благоустройство сельских территорий Среднего Урала направлено 28 млн рублей
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