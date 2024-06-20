В Екатеринбурге появятся закрытые площадки для выгула собак

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Подрядчик для установки площадок в настоящий момент еще не определен. Сдать объект нужно не позднее 30 сентября 2024 года, пишет ЕАН.
Так, на дорожном участке будет выложена тротуарная плитка, а вокруг рабочие поставят ограждение. Стоимость контракта сейчас около полутора миллиона рублей.
Сейчас в городе существуют аналогичные площадки в парках на улице Чкалова, Светлореченской, Зеленой Роще и других. В городской администрации отметили, что зоны для выгула животных будут находиться вблизи от жилых домов.
Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге благоустроят 16 дворов.