В кузбасской школе пройдет акция в память о погибшей 12-летней девочке

«18 июня 2024 года — день, который запечатлелся в сердцах многих людей как трагическое событие. Именно в этот день ушла из жизни наша маленькая Кариночка. Сегодня мы с грустью вспоминаем ее с слезами на глазах и болью в сердце. На территории школы №2 будет проведена акция под названием „Свеча памяти“. Любой может присоединиться к этому мероприятию,» — говорится в посте.