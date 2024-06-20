В кузбасской школе пройдет акция в память о погибшей 12-летней девочке

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Об этом сообщили из администрации школы в социальной сети «Вконтакте».
«18 июня 2024 года — день, который запечатлелся в сердцах многих людей как трагическое событие. Именно в этот день ушла из жизни наша маленькая Кариночка. Сегодня мы с грустью вспоминаем ее с слезами на глазах и болью в сердце. На территории школы №2 будет проведена акция под названием „Свеча памяти“. Любой может присоединиться к этому мероприятию,» — говорится в посте.
По информации источника, в школьное здание приглашают всех желающих, пишет sibdepo.ru.