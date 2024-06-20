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В кузбасской школе пройдет акция в память о погибшей 12-летней девочке

20 июня 2024, 07:51
В школе Кузбасса готовят акцию в честь погибшей девочки, которой было всего 12 лет. Сегодня все, кто хочет, смогут еще раз попрощаться с ней. В Топках учебное заведение №2 устроит мероприятие в память о погибшей Карине Кабиковой.

Об этом сообщили из администрации школы в социальной сети «Вконтакте».

«18 июня 2024 года — день, который запечатлелся в сердцах многих людей как трагическое событие. Именно в этот день ушла из жизни наша маленькая Кариночка. Сегодня мы с грустью вспоминаем ее с слезами на глазах и болью в сердце. На территории школы №2 будет проведена акция под названием „Свеча памяти“. Любой может присоединиться к этому мероприятию,» — говорится в посте.

По информации источника, в школьное здание приглашают всех желающих, пишет sibdepo.ru.

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