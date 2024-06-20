В России наблюдается повышенный спрос на медицинские услуги в частном секторе

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Юбилейный медицинский офис ИНВИТРО ждет пациентов в Санкт-Петербурге на Московском проспекте. Для клиентов учреждения доступны более 4000 видов лабораторных исследований, а также ЭКГ. Так как многие анализы приходится сдавать натощак, пациентов на сдачу биоматериала здесь ждут с раннего утра (с 7:30) и в будние дни, и в субботу.
Генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов заявил, что результаты большей части анализов готовы через 24 часа после дня взятия биоматериала.
Он также обращает внимание, что после пандемии россияне стали более осознанно вести себя в отношении заботы о своем здоровье. Теперь они чаще проходят чекапы, превентивные лабораторные и функциональные исследования. А ИНВИТРО, в свою очередь, открывает новые медофисы, чтобы быть ближе к своим клиентам, пишут «Новые известия».
В России, кроме ИНВИТРО, можно отметить такие крупные частные медицинские компании, как МЕДСИ, «Мать и дитя». Конкуренция в этой сфере высокая, но потребность в лабораторных услугах у населения растет, и количество частных медцентров увеличивается пропорционально повышающемуся спросу. Примечательно, что в таких заведениях обычно не наблюдается скопления пациентов, которые могли бы заразить вирусными заболеваниями в очереди.
На данный момент в российских медцентрах доступны такие услуги, как УЗИ, ЭКГ, кольпоскопия, также можно получить консультацию «узкого» специалиста, вакцинироваться или получить прописанные доктором инъекции. Кроме того, осуществляется выезд на дом к пациентам для взятия биоматериала. Исследования объединены в комплексы, чтобы пациентам было удобно проходить чекапы для вынесения общей оценки состоянию здоровья.
В нашей стране рынок лабораторной диагностики развивается в течение последних лет весьма активно. Благодаря тому, что спрос на качественные медицинские услуги непрерывно увеличивается, участники рынка получают все перспективы, необходимые для масштабирования собственного бизнеса. Помехой для этого не становится даже конкуренция между собой и с государственными медицинскими учреждениями, занимающимися оказанием медпомощи по полису.