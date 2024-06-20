В России наблюдается повышенный спрос на медицинские услуги в частном секторе

В России, кроме ИНВИТРО, можно отметить такие крупные частные медицинские компании, как МЕДСИ, «Мать и дитя». Конкуренция в этой сфере высокая, но потребность в лабораторных услугах у населения растет, и количество частных медцентров увеличивается пропорционально повышающемуся спросу. Примечательно, что в таких заведениях обычно не наблюдается скопления пациентов, которые могли бы заразить вирусными заболеваниями в очереди.