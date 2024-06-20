Власти Екатеринбурга взялись устранять хаос около ДК ВОС

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Во время проверки были выявлены несоблюдения правил парковки, незаконную торговлю на территории, принадлежащей муниципалитету, санитарные нарушения, рассказал общественник Дмитрий Чукреев на своей странице во ВКонтакте.
Помню времена, когда здесь стояли большие палатки на муниципальной земле, которые удалось убрать. Спустя годы ситуация повторяется вновь и сегодня мы переговорили с начальником Департамента потребительского рынка Максимом Чаплыгиным, он это все здесь воочию видел. Все это мы донесем до руководства города Екатеринбурга и, конечно же, весь этот бардак, который здесь творится, надо прибирать. Не приберутся собственники — приберутся подрядчики, — рассказал Чукреев ТВ-каналу «ОТВ-Екатеринбург».
Автомобили, которые используются для незаконной торговли, отправлены на штрафстоянку. Глава Департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин сообщил, что все незаконные постройки будут ликвидированы.
Напомним, в Красноуральске прокуратура начала проверку после того, как горожане стали жаловаться на воду плохого качества.