tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Жители Свердловской области недовольны результатами «тихой охоты»

«Выкинули полкорзины». На обилие червивых грибов в лесу жалуются свердловчане

20 июня 2024, 12:12
Фото: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области"/Елена Терентьева

Жители Свердловской области недовольны результатами «тихой охоты»

Первый летний месяц принес щедрый урожай самых разных грибов в лесах Свердловской области. Однако многие из них червивеют, едва показавшись из-под земли.

Жара и сушь, которые накрыли Свердловскую область после майских погодных катаклизмов, сделали свое черное дело, испортив радость от «тихой охоты» для свердловских грибников. В лесах сегодня есть и белые, и подберезовики, и красноголовики, однако почти половину найденных даров леса приходится выбрасывать — они червивые.

Готовим грибы в июне: пошаговые рецепты от уральских грибников
Узнать подробнее

Свердловчане охотно делятся в соцсетях своими лесными приключениями, но сетуют, что красивые на вид грибы внутри оказываются некондиционными.

Фото: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области"/Елена Терентьева
Разведчики вылезли. Много червивых. Комаров много. Духота. Прогулялась по лесу, успокоила душу, милота, — поделилась подписчица паблика «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» Елена, которая собирала грибы в районе Арамиля.

Грибник Александр, который отправился в лес в районе Березовского, тоже был разочарован.

Маслята появились, но 2/3 червивые, — поделился мужчина итогами «тихой охоты» в паблике «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области».
Фото: Паблик «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области»/Саша Березовский

В основном свердловчане пока довольствуются небольшим количеством грибов, урожай целыми корзинами пока никто не собирает.

Посёлок Арти. От Барабинской дороги к д. с. «Берёзке». Червивых много. 85 процентов наверное. Час ходили, на суп набрали, — сообщила подписчица паблика «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» Анна.
Фото: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области"/Анна Иванова

Свердловчанка Елена, которая выезжала на разведку под Первоуральском, с грустью поделилась, что из набранной корзины в итоге выкинули половину. Из оставшегося большую часть засушили, остальное пожарили с картошкой.

Эксперты говорят, что для активного роста грибов нужно как минимум два условия: отсутствие жары и достаточная влажность. Именно такую погоду пообещали свердловчанам синоптики в ближайшие дни. По прогнозам Уральского гидрометцетра, температура воздуха опустится до климатической нормы и пройдут ливни с грозами.

Тест «Насколько хорошо вы знаете грибы?»
Узнать подробнее
Читайте также:
Пять грибных слоев снимут жители Свердловской области в июнеПошли маслята: свердловские грибники хвастают первыми настоящими грибамиЖитель Свердловской области собрал 12 литров грибов по соседству с гадюками
#Дарья Бобровицкая#Общество#Первоуральск#Эксклюзив#Свердловская область#Лес#Погода#Березовский#Соцсети#Прогноз погоды#Арамиль#Грибы#Природа#Досуг#Эксперты#Екатеринбург#Урал#Червивые грибы
Подпишитесь
У 17-летней матери в Нижнем Тагиле от пупочного сепсиса умер младенец
Сегодня, 04:45
12 человек в Екатеринбурге могут получить миллион за отравление в «Жизньмарте»
Сегодня, 08:27
Бензин дорожает в Свердловской области
Сегодня, 07:33
Мигранты в парке Екатеринбурга приставали к несовершеннолетним девочкам
Сегодня, 08:53
Новым главой ГАИ Нижнего Тагила стал Сергей Бернгардт
Сегодня, 04:00
В екатеринбургской многоэтажке на Эльмаше выявлен случай кори
Вчера, 16:17