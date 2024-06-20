«Выкинули полкорзины». На обилие червивых грибов в лесу жалуются свердловчане

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Жара и сушь, которые накрыли Свердловскую область после майских погодных катаклизмов, сделали свое черное дело, испортив радость от «тихой охоты» для свердловских грибников. В лесах сегодня есть и белые, и подберезовики, и красноголовики, однако почти половину найденных даров леса приходится выбрасывать — они червивые.
Свердловчане охотно делятся в соцсетях своими лесными приключениями, но сетуют, что красивые на вид грибы внутри оказываются некондиционными.
Разведчики вылезли. Много червивых. Комаров много. Духота. Прогулялась по лесу, успокоила душу, милота, — поделилась подписчица паблика «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» Елена, которая собирала грибы в районе Арамиля.
Грибник Александр, который отправился в лес в районе Березовского, тоже был разочарован.
Маслята появились, но 2/3 червивые, — поделился мужчина итогами «тихой охоты» в паблике «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области».
В основном свердловчане пока довольствуются небольшим количеством грибов, урожай целыми корзинами пока никто не собирает.
Посёлок Арти. От Барабинской дороги к д. с. «Берёзке». Червивых много. 85 процентов наверное. Час ходили, на суп набрали, — сообщила подписчица паблика «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» Анна.
Свердловчанка Елена, которая выезжала на разведку под Первоуральском, с грустью поделилась, что из набранной корзины в итоге выкинули половину. Из оставшегося большую часть засушили, остальное пожарили с картошкой.
Эксперты говорят, что для активного роста грибов нужно как минимум два условия: отсутствие жары и достаточная влажность. Именно такую погоду пообещали свердловчанам синоптики в ближайшие дни. По прогнозам Уральского гидрометцетра, температура воздуха опустится до климатической нормы и пройдут ливни с грозами.