«Выкинули полкорзины». На обилие червивых грибов в лесу жалуются свердловчане

Жара и сушь, которые накрыли Свердловскую область после майских погодных катаклизмов, сделали свое черное дело, испортив радость от «тихой охоты» для свердловских грибников. В лесах сегодня есть и белые, и подберезовики, и красноголовики, однако почти половину найденных даров леса приходится выбрасывать — они червивые.