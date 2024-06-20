tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Житель элитного московского ЖК поджег автомобиль соседа из-за нарушений

20 июня 2024, 16:50
Жилец престижного жилого комплекса в Москве подожг автомобиль своего соседа из-за того, что тот постоянно нарушал правила парковки и шумел ночью. Инцидент произошел утром 20 июня на парковке жилого комплекса Only на Большой Филевской.

Согласно информации от канала Mash, мужчина подожг BMW салатового цвета, принадлежащий соседу, который неоднократно нарушал общественный порядок.

Соседи жаловались, что владелец этого автомобиля часто будил их ночью громкими звуками мотора. Он также мешал другим автомобилям выезжать с парковки и опасно вел себя за рулем, нарушая скоростной режим, написал regions.ru.

Один из соседей решил покончить с этим. Когда автомобиль был оставлен без присмотра, он поджег его. В результате возгорания пострадали также еще три припаркованных машины. По данным издания, стоимость автомобиля, который был подожжен, составляет 12 миллионов рублей.

Мужчину, поджигавшего машину, задержала охрана жилого комплекса, а затем вызвали полицию. Владелец BMW пока не явился на место происшествия.

Подпишитесь
Школьница из Нижнего Тагила стала призером соревнований по спортивной гимнастике
Сегодня, 10:38
Младший воспитатель из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Лучшие няни России»
Сегодня, 13:37
В Екатеринбурге появятся закрытые площадки для выгула собак
Сегодня, 12:48
«Выкинули полкорзины». На обилие червивых грибов в лесу жалуются свердловчане
Сегодня, 12:12
Проезд в трамвае в Нижнем Тагиле подорожает с 1 июля
Сегодня, 11:56
В Нижнем Тагиле выберут лучший ТОС
Сегодня, 11:56