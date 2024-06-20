Житель элитного московского ЖК поджег автомобиль соседа из-за нарушений

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Согласно информации от канала Mash, мужчина подожг BMW салатового цвета, принадлежащий соседу, который неоднократно нарушал общественный порядок.
Соседи жаловались, что владелец этого автомобиля часто будил их ночью громкими звуками мотора. Он также мешал другим автомобилям выезжать с парковки и опасно вел себя за рулем, нарушая скоростной режим, написал regions.ru.
Один из соседей решил покончить с этим. Когда автомобиль был оставлен без присмотра, он поджег его. В результате возгорания пострадали также еще три припаркованных машины. По данным издания, стоимость автомобиля, который был подожжен, составляет 12 миллионов рублей.
Мужчину, поджигавшего машину, задержала охрана жилого комплекса, а затем вызвали полицию. Владелец BMW пока не явился на место происшествия.