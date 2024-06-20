Житель элитного московского ЖК поджег автомобиль соседа из-за нарушений

Один из соседей решил покончить с этим. Когда автомобиль был оставлен без присмотра, он поджег его. В результате возгорания пострадали также еще три припаркованных машины. По данным издания, стоимость автомобиля, который был подожжен, составляет 12 миллионов рублей.