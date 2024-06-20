Житель Нижнего Тагила чуть не лишился руки во время ремонта транспорта

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В период выполнения вышеуказанных работ мужчине зажало конечность между рамой и кабиной. Очевидцы смогли его освободить до того, как приехали спасатели, рассказали в ЦЗН Нижнего Тагила.
Приехавшие специалисты экстренных служб оказали горожанину первую медпомощь и отвели в служебную машину скорой помощи.
Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле женщине, заходившей в трамвай, защемило руку, так как водитель закрыла дверь, не проверив, что внутрь зашли все. Кондуктор на просьбу женщины сообщить водителю, что нужно открыть двери, принялась язвить.