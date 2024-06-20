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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

Жителю Нижнего Тагила зажало руку во время ремонта транспорта

Житель Нижнего Тагила чуть не лишился руки во время ремонта транспорта

20 июня 2024, 07:34
Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила

Жителю Нижнего Тагила зажало руку во время ремонта транспорта

В Нижнем Тагиле пострадал рабочий автотранспортной компании во время ремонтных работ на транспорте. Инцидент произошел 19 июня 2024 года.

В период выполнения вышеуказанных работ мужчине зажало конечность между рамой и кабиной. Очевидцы смогли его освободить до того, как приехали спасатели, рассказали в ЦЗН Нижнего Тагила.

Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила

Приехавшие специалисты экстренных служб оказали горожанину первую медпомощь и отвели в служебную машину скорой помощи.

Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле женщине, заходившей в трамвай, защемило руку, так как водитель закрыла дверь, не проверив, что внутрь зашли все. Кондуктор на просьбу женщины сообщить водителю, что нужно открыть двери, принялась язвить.

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