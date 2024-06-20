Житель Нижнего Тагила чуть не лишился руки во время ремонта транспорта

Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле женщине, заходившей в трамвай, защемило руку, так как водитель закрыла дверь, не проверив, что внутрь зашли все. Кондуктор на просьбу женщины сообщить водителю, что нужно открыть двери, принялась язвить.