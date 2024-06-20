Житель Нижнего Тагила погиб в квартире во время пожара из-за сигареты

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Пострадавшая квартира расположена на втором этаже. Приехавшие спасатели в ближайшее время устранили огонь. Во время возгорания погиб хозяин данного жилья, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Причиной данного происшествия стало неаккуратное обращение с огнем во время курения. В ликвидации пожара участвовали 10 сотрудников экстренной службы.
Напомним, 14 июня 2024 года в Нижнем Тагиле случился пожар в квартире, во время которого сгорел холодильник. Воспламенение случилось из-за неисправной проводки.