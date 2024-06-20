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Житель Нижнего Тагила погиб в квартире во время пожара из-за сигареты

Житель Нижнего Тагила погиб в квартире во время пожара из-за сигареты

20 июня 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле загорелась жилая квартира на Красном Камне. Пожар случился ночью 20 июня 2024 года.

Пострадавшая квартира расположена на втором этаже. Приехавшие спасатели в ближайшее время устранили огонь. Во время возгорания погиб хозяин данного жилья, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Причиной данного происшествия стало неаккуратное обращение с огнем во время курения. В ликвидации пожара участвовали 10 сотрудников экстренной службы.

Напомним, 14 июня 2024 года в Нижнем Тагиле случился пожар в квартире, во время которого сгорел холодильник. Воспламенение случилось из-за неисправной проводки.

Названа возможная причина пожара в частном доме под Первоуральском
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Квартира#Мужчина#Огонь#Погибший#ЧП#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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