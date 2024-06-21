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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 05:11

100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворах

100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворах

21 июня 2024, 04:38
Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева
Нижний Тагил впервые получит 100 миллионов рублей, которые будут потрачены на ремонт внутриквартальных дорог.

На выделенные средства ремонтники будут обновлять проезды во дворах, которые ведут к больницам, учебным учреждениям, детским садам, социальным службам, рассказал глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева

Мэр также сообщил, что на принятие этого решения оказали влияние местные жители. Чиновники рассмотрели их предложение и определили дороги, которые будут отремонтированы самыми первыми. Так, одной из первых восстановленных дорог будет проезд с улицы Вязовской на улицу Карла Маркса.

Напомним, с 1 июля до 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле закроют часть улицы Октябрьской Революции из-за ремонтных работ.

Две улицы будут закрыты в Нижнем Тагиле из-за аварийных ремонтов
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