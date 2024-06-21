100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворах

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
На выделенные средства ремонтники будут обновлять проезды во дворах, которые ведут к больницам, учебным учреждениям, детским садам, социальным службам, рассказал глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
Мэр также сообщил, что на принятие этого решения оказали влияние местные жители. Чиновники рассмотрели их предложение и определили дороги, которые будут отремонтированы самыми первыми. Так, одной из первых восстановленных дорог будет проезд с улицы Вязовской на улицу Карла Маркса.
Напомним, с 1 июля до 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле закроют часть улицы Октябрьской Революции из-за ремонтных работ.