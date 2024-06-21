100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворах

Мэр также сообщил, что на принятие этого решения оказали влияние местные жители. Чиновники рассмотрели их предложение и определили дороги, которые будут отремонтированы самыми первыми. Так, одной из первых восстановленных дорог будет проезд с улицы Вязовской на улицу Карла Маркса.