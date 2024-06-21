100 млн на дороги, плывущий после ливня Тагил, отключение воды и японские санкции

Тагил получит 100 млн рублей на ремонт внутриквартальных дорог. Город превратился в Венецию после ливня 20 июня. Жители Вагонки остались без горячей воды. Япония наложила санкции на директора УВЗ. На Свердловскую область снова надвигаются ливни и грозы. Итоги Тагила и региона — в обзоре за 21 июня.