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100 млн на дороги, плывущий после ливня Тагил, отключение воды и японские санкции

100 млн на дороги, плывущий после ливня Тагил, отключение воды и японские санкции

21 июня 2024, 16:52
Фото: Изображение Midjourney
Тагил получит 100 млн рублей на ремонт внутриквартальных дорог. Город превратился в Венецию после ливня 20 июня. Жители Вагонки остались без горячей воды. Япония наложила санкции на директора УВЗ. На Свердловскую область снова надвигаются ливни и грозы. Итоги Тагила и региона — в обзоре за 21 июня.

В Нижнем Тагиле появится новый асфальт на подъездах к больницам, школам и детским садам. Городу выделены 100 млн рублей на внутриквартальные дороги. Решение о том, какие улицы нуждаются в ремонте в первую очередь, принимались с учетом мнения местных жителей.

100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворах
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Нижний Тагил вечером в четверг, 20 июня, затопило после мощного ливня, который разразился над городом. Читатели TagilCity.ru поделились с редакцией видео из разных районов города, на которых машины фактически тонут в огромных лужах.

Нижний Тагил затопило ливнем вечером 20 июня
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Из-за коммунальной аварии — прорыва трубы — без горячей воды остались жители Вагонки в Нижнем Тагиле. Все произошло вечером в четверг, 20 июня, а ночью ремонтная бригада уже осмотрела место ЧП. Некоторое время жителям как минимум пяти улиц Дзержинского района придется мыться из тазиков.

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без горячей воды из-за аварии
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Директор УВЗ Александр Потапов оказался под персональными санкциями Японии. Новый пакет ограничений был объявлен накануне, 20 июня. Токио также ввел санкции против других оборонных предприятий. В частности, в список попали «Топаз», «Тополь» и Авиационный комплекс имени Ильюшина.

Япония ввела санкции против директора УВЗ
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Очередная порция ненастной погоды ожидает свердловчан в предстоящие выходные. В субботу и воскресенье города и районы области накроют ливни с грозами. Также ожидаются порывы ветра до 16 м/с. Жара при этом сохранится: воздух прогреется до +28 градусов.

Ливни, грозы и шторм надвигаются на Свердловскую область с челябинских гор
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