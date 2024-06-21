100 млн на дороги, плывущий после ливня Тагил, отключение воды и японские санкции

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
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Updated Сегодня, 16:54
В Нижнем Тагиле появится новый асфальт на подъездах к больницам, школам и детским садам. Городу выделены 100 млн рублей на внутриквартальные дороги. Решение о том, какие улицы нуждаются в ремонте в первую очередь, принимались с учетом мнения местных жителей.
Нижний Тагил вечером в четверг, 20 июня, затопило после мощного ливня, который разразился над городом. Читатели TagilCity.ru поделились с редакцией видео из разных районов города, на которых машины фактически тонут в огромных лужах.
Из-за коммунальной аварии — прорыва трубы — без горячей воды остались жители Вагонки в Нижнем Тагиле. Все произошло вечером в четверг, 20 июня, а ночью ремонтная бригада уже осмотрела место ЧП. Некоторое время жителям как минимум пяти улиц Дзержинского района придется мыться из тазиков.
Директор УВЗ Александр Потапов оказался под персональными санкциями Японии. Новый пакет ограничений был объявлен накануне, 20 июня. Токио также ввел санкции против других оборонных предприятий. В частности, в список попали «Топаз», «Тополь» и Авиационный комплекс имени Ильюшина.
Очередная порция ненастной погоды ожидает свердловчан в предстоящие выходные. В субботу и воскресенье города и районы области накроют ливни с грозами. Также ожидаются порывы ветра до 16 м/с. Жара при этом сохранится: воздух прогреется до +28 градусов.