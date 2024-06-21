20 тонн опасных нектаринов поступило в Свердловскую область из Китая

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Во время проверки Россельхознадзора партии фруктов обнаружилось, что в плодах есть личинки опасного вредителя, рассказали в пресс-службе ведомства.
Собственнику необходимо обеззаразить фрукты, а затем отдать партию на исследование. По результатам экспертизы будет решено, можно ли допускать нектарины к продаже или нет.
Напомним, в Свердловскую области доставили из Казахстана почти 20 тонн помидоров, которые оказались заражены вредителем. Вследствие этого партию решили ликвидировать, так как ее нельзя продавать.