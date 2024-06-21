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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

20 тонн опасных нектаринов поступило в Свердловскую область из Китая

20 тонн опасных нектаринов поступило в Свердловскую область из Китая

21 июня 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловскую область привезли 20 тонн зараженных нектаринов из Китая.

Во время проверки Россельхознадзора партии фруктов обнаружилось, что в плодах есть личинки опасного вредителя, рассказали в пресс-службе ведомства.

Собственнику необходимо обеззаразить фрукты, а затем отдать партию на исследование. По результатам экспертизы будет решено, можно ли допускать нектарины к продаже или нет.

Напомним, в Свердловскую области доставили из Казахстана почти 20 тонн помидоров, которые оказались заражены вредителем. Вследствие этого партию решили ликвидировать, так как ее нельзя продавать.

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#Елизавета Зиборова#Проверка#Свердловская область#Здоровье#Экспертиза#Россельхознадзор#Партия#Китай#Фрукты#Продажа#Исследование#Екатеринбург#Вредители
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