Басту отменили: стадионного концерта рэпера в Екатеринбурге не будет

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Жители Екатеринбурга стали получать сообщения, в которых говорилось, что концерт Басты в «Екатеринбург. Арене», который был запланирован на 23 августа 2024 года, не состоится. На данный момент о причине отмены не сообщается, сообщает Е1.
Фанаты музыканта в соцсетях делятся впечатлениями о ситуации. Многие из них расстроены тем, что не могут услышать композиции своего кумира.
Ранее региональные СМИ заметили массовую отмену концертов известных исполнителей в Екатеринбурге.