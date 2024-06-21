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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Концерт Басты в Екатеринбурге внезапно отменили

Басту отменили: стадионного концерта рэпера в Екатеринбурге не будет

21 июня 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney

Концерт Басты в Екатеринбурге внезапно отменили

Выступление исполнителя в Екатеринбурге неожиданно отменили без объяснения причин. Мероприятие должно было состояться в августе.

Жители Екатеринбурга стали получать сообщения, в которых говорилось, что концерт Басты в «Екатеринбург. Арене», который был запланирован на 23 августа 2024 года, не состоится. На данный момент о причине отмены не сообщается, сообщает Е1.

Фанаты музыканта в соцсетях делятся впечатлениями о ситуации. Многие из них расстроены тем, что не могут услышать композиции своего кумира.

Ранее региональные СМИ заметили массовую отмену концертов известных исполнителей в Екатеринбурге.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Фанаты#Музыка#Концерт#Отмена#Екатеринбург#Баста#Сообщения
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