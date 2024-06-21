Бежала на красный свет: внедорожник сбил 77-летнюю екатеринбурженку на перекрестке

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Жительница столицы Среднего Урала пострадала в ДТП, когда переходила дорогу на красный свет на перекрестке улиц Индустрии и Победы, пишет Ura.ru.
На нарушение правил пенсионерка могла решиться, чтобы успеть на трамвай. Водитель автомобиля не успел среагировать и наехал на женщину. Ударом ее отбросило на несколько метров.
Приехавшие медики экстренно госпитализировали пострадавшую.
Ранее в Свердловской области умер водитель питбайка, который после ДТП 10 дней пролежал в коме.