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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Внедорожник сбил 77-летнюю женщину на перекрестке в Екатеринбурге

Бежала на красный свет: внедорожник сбил 77-летнюю екатеринбурженку на перекрестке

21 июня 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney

Внедорожник сбил 77-летнюю женщину на перекрестке в Екатеринбурге

Пенсионерка из Екатеринбурга оказалась в больнице из-за нарушений правил дорожного движения.

Жительница столицы Среднего Урала пострадала в ДТП, когда переходила дорогу на красный свет на перекрестке улиц Индустрии и Победы, пишет Ura.ru.

На нарушение правил пенсионерка могла решиться, чтобы успеть на трамвай. Водитель автомобиля не успел среагировать и наехал на женщину. Ударом ее отбросило на несколько метров.

Приехавшие медики экстренно госпитализировали пострадавшую.

Ранее в Свердловской области умер водитель питбайка, который после ДТП 10 дней пролежал в коме.

13-летняя девочка оказалась в больнице после катания на питбайке под Нижним Тагилом
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#Дарья Бобровицкая#Больница#ДТП#Свердловская область#Пенсионерка#Перекресток#Госпитализация#Медики#Нарушение правил#18+#Екатеринбург
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