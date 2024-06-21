Бушевавший в Москве ураган надвигается на Свердловскую область

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
В ночь на 22 июня в округ придет атмосферный фронт, движущийся с московского направления. Стихия принесла столице разрушения, ветер валил с ног прохожих и ломал деревья. Известно о 15 пострадавших и минимум об одном погибшем.
Как сообщает синоптик Алексей Пулин, к Свердловской области фронт подойдет уже вечером 21 июня и принесет с собой грозы и дожди. По его словам, это часть того же циклона, что обрушился днем ранее на столицу.
Метеоролог, кроме этого, отметил, что фронт становится на место циклона, идущего на восток. В это же время на юге страны устанавливается еще один циклон. В скором времени он с осадками наступит на Урал.
Несколькими днями ранее ГУ МЧС по Свердловской области предупреждало о надвигающейся непогоде и рекомендовало гражданам отказаться от отдыха на природе и соблюдать правила пожарной безопасности в период сильного ветра.
Напомним, 20 июня в Нижнем Тагиле прошел ливень, который затопил городские улицы.