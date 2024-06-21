Два ствола на человека: более 5 тысяч тагильчан владеют огнестрельным оружием

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 15:47
83% оружия — это гладкоствольные охотничьи ружья. В основном — 12-го калибра, рассказали в пресс-службе ведомства.
Владельцы обязаны следить обязаны следить за состоянием оружия и боеприпасов. Также они должны контролировать сроки действия разрешительных документов.
В Росгвардии напомнили, что имеют право конфисковать оружие и боеприпасы у лиц, подозреваемых и обвиняемых в преступлении, у россиян с непогашенной судимостью и нарушителей общественного порядка. Кроме того, лишиться оружия могут владельцы с просроченными медсправками и любители выпить. Так, весной нынешнего года у жителя Черноисточинска изъяли несколько единиц оружия из-за злоупотребления алкоголем.
За нарушение правил хранения и незаконный оборот оружия в РФ предусмотрена уголовная ответственность, также отметили правоохранители.
В Екатеринбурге будут судить криминального авторитета Фартового, который незаконно приобрел и хранил оружие, а также стрелял по машине.