Два ствола на человека: более 5 тысяч тагильчан владеют огнестрельным оружием

В Росгвардии напомнили, что имеют право конфисковать оружие и боеприпасы у лиц, подозреваемых и обвиняемых в преступлении, у россиян с непогашенной судимостью и нарушителей общественного порядка. Кроме того, лишиться оружия могут владельцы с просроченными медсправками и любители выпить. Так, весной нынешнего года у жителя Черноисточинска изъяли несколько единиц оружия из-за злоупотребления алкоголем.