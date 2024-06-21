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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

В Росгвардии рассказали, каким количеством оружия владеют жители Нижнего Тагила

Два ствола на человека: более 5 тысяч тагильчан владеют огнестрельным оружием

21 июня 2024, 15:45
Фото: Изображение Midjourney

В Росгвардии рассказали, каким количеством оружия владеют жители Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле зафиксировано 5 518 человек, имеющих на руках 10 853 единицы гражданского огнестрельного оружия.

83% оружия — это гладкоствольные охотничьи ружья. В основном — 12-го калибра, рассказали в пресс-службе ведомства.

Владельцы обязаны следить обязаны следить за состоянием оружия и боеприпасов. Также они должны контролировать сроки действия разрешительных документов.

В Росгвардии напомнили, что имеют право конфисковать оружие и боеприпасы у лиц, подозреваемых и обвиняемых в преступлении, у россиян с непогашенной судимостью и нарушителей общественного порядка. Кроме того, лишиться оружия могут владельцы с просроченными медсправками и любители выпить. Так, весной нынешнего года у жителя Черноисточинска изъяли несколько единиц оружия из-за злоупотребления алкоголем.

За нарушение правил хранения и незаконный оборот оружия в РФ предусмотрена уголовная ответственность, также отметили правоохранители.

В Екатеринбурге будут судить криминального авторитета Фартового, который незаконно приобрел и хранил оружие, а также стрелял по машине.

В центре Екатеринбурга найден труп мужчины. Он погиб от огнестрельного оружия
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Закон#Оружие#Уголовная ответственность#Росгвардия#Хранение#Огнестрельное оружие#18+#Екатеринбург#Конфискация оружия
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