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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Двум наркокурьерам в Богдановиче грозят реальные сроки за оборот наркотиков

Двум наркокурьерам в Богдановиче грозят реальные сроки за оборот наркотиков

21 июня 2024, 07:20
Фото: 1MI
В Богдановиче двое местных жителей подрабатывали наркокурьерами с января по март 2024 года.

В январе молодые люди стали выполнять работу наркокурьеров у преступной группировки. Они получали адреса, где находятся запрещенные вещества, фасовали их и делали «закладки», рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также один из обвиняемых перевел на банковский счет более 50 тысяч, которые были получены в результате незаконной деятельности. Эти деньги он легализовал. В марте обоих свердловчан задержали.

После завершения следствия материалы дела были направлены в суд.

Напомним, в аэропорту Кольцово задержали пассажира из Бангкока, который провезти наркотики в Екатеринбург.

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