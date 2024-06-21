Двум наркокурьерам в Богдановиче грозят реальные сроки за оборот наркотиков

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В январе молодые люди стали выполнять работу наркокурьеров у преступной группировки. Они получали адреса, где находятся запрещенные вещества, фасовали их и делали «закладки», рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также один из обвиняемых перевел на банковский счет более 50 тысяч, которые были получены в результате незаконной деятельности. Эти деньги он легализовал. В марте обоих свердловчан задержали.
После завершения следствия материалы дела были направлены в суд.
Напомним, в аэропорту Кольцово задержали пассажира из Бангкока, который провезти наркотики в Екатеринбург.