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ЕР проведет у Музея Победы в Москве памятную акцию в ночь на 22 июня

ЕР проведет у Музея Победы в Москве памятную акцию в ночь на 22 июня

21 июня 2024, 06:54
Фото: ER.RU
«Единая Россия» совместно с волонтерами МГЕР организует патриотические мероприятия в День памяти и скорби. В ночь с 21 на 22 июня, в память о событиях Великой Отечественной войны, в различных городах страны будут созданы инсталляции «Огненные картины» из тысяч горящих свечей.

В Москве основное мероприятие пройдет у Музея Победы с участием ветеранов, бойцов СВО, депутатов от «Единой России», а также молодогвардейцев и активистов движения «Волонтеры Победы», передает mkset.ru.

В Казани будет создана одна из крупнейших инсталляций из 30 тысяч свечей, изображающая Героя Советского Союза, летчицу Таманского женского полка Магубу Сыртланову. Активисты МГЕР и члены партии пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. Среди гостей мероприятия будет Герой России, командир экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков.

В Махачкале из 20 тысяч свечей изобразят Знамя Победы над Рейхстагом и летящих журавлей. В Саратове создадут образы советского и российского воинов у Вечного огня из 15 тысяч свечей.

В Брянске будет создана картина из тысяч свечей, где советский солдат передает Знамя Победы бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге на «огненной картине» изобразят звезду Красной Армии и цифру 80 в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда. В Ельце в Липецкой области из семи тысяч свечей выложат изображение «Героический таран Виктора Барковского».

В Луганске будет создана «огненная картина» монумента «Родина-мать». Еще одна инсталляция появится на Саур-Могиле в ДНР. В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим Героям активисты прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в летних кинотеатрах покажут фильм «Судьба человека».

Как сообщается на сайте партии ER.RU, волонтеры проведут памятные акции в 40 странах, включая Германию, Индию, Турцию, ЮАР, Кипр, Сербию, Бразилию, Австралию, Египет, Ливан, Мексику, Нидерланды, Таджикистан, Узбекистан и другие.

«День памяти и скорби — особый день для свердловчан. Депутаты „Единой России“, партийцы, активисты „Молодой Гвардии“ возложат цветы к памятным мемориалам и организуют акции в память о страшных событиях, с которыми столкнулась каждая советская семья.

Традиционно в городах Свердловской области пройдут международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». Особенно чутко к реализации патриотических акций подходят жители «Городов трудовой доблести» в нашем регионе. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ирбите, Первоуральске, Серове и Верхней Пышме из тысяч свечей изобразят вечные огни, минометы, танки и другую технику, которая производилась на Урале в годы Великой Отечественной войны.

Мы не имеем права забывать Героев, которые на фронте и в тылу ковали Победу в Великой Отечественной войне, а сегодня и их потомки — наши бойцы, участвующие в спецоперации, защищают Родину. Победа обязательно будет за нами, ведь мы знаем и чтим историю своей страны и народа», — отметил заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии по проектной деятельности, координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Никонов.

#Общество
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