ЕР проведет у Музея Победы в Москве памятную акцию в ночь на 22 июня

Мы не имеем права забывать Героев, которые на фронте и в тылу ковали Победу в Великой Отечественной войне, а сегодня и их потомки — наши бойцы, участвующие в спецоперации, защищают Родину. Победа обязательно будет за нами, ведь мы знаем и чтим историю своей страны и народа», — отметил заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии по проектной деятельности, координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Никонов.