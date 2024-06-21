ФАС в Свердловской области обнаружила незаконную сделку трех фирм в гособоронзаказе

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Тендер осуществлялся на снабжение продовольствием предприятий Курганской и Новосибирской областей, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Результаты исполнения соглашений позволили компаниям совершать сделки либо без снижения цен, либо с незначительным сокращением. Прибыль от мошеннических действий составила 64,8 млн рублей.
УФАС по Свердловской области назначило оборотные штрафы в величиной в 16,6 млн рублей, - заявили в ведомстве.
Фирмы пытались оспорить решение, но Арбитражный суд области подтвердил законность решения антимонопольной службы.
По факту махинаций в правоохранительные органы были переданы материалы дела и заявление об инициировании уголовного дело по ч.1 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».
Напомним, ранее рекламное агентство в Свердловской области получило штраф за рекламу застройщика.