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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

ФАС в Свердловской области обнаружила незаконную сделку трех фирм в гособоронзаказе

ФАС в Свердловской области обнаружила незаконную сделку трех фирм в гособоронзаказе

21 июня 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Управление ФАС установило договор среди ООО «Уралторгсервис», «Актив+» и ООО «ТК „Тоболтранс“ на торгах по гособоронзаказу. Суть сделки заключалась в сдерживании цен на аукционе.

Тендер осуществлялся на снабжение продовольствием предприятий Курганской и Новосибирской областей, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Результаты исполнения соглашений позволили компаниям совершать сделки либо без снижения цен, либо с незначительным сокращением. Прибыль от мошеннических действий составила 64,8 млн рублей.

УФАС по Свердловской области назначило оборотные штрафы в величиной в 16,6 млн рублей, - заявили в ведомстве.

Фирмы пытались оспорить решение, но Арбитражный суд области подтвердил законность решения антимонопольной службы.

По факту махинаций в правоохранительные органы были переданы материалы дела и заявление об инициировании уголовного дело по ч.1 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

Напомним, ранее рекламное агентство в Свердловской области получило штраф за рекламу застройщика.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Свердловская область#Суд#УФАС#Сделка#Гособоронзаказ#Екатеринбург
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