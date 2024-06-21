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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Дожди, грозы и сильный ветер накроют Свердловскую область

Ливни, грозы и шторм надвигаются на Свердловскую область с челябинских гор

21 июня 2024, 14:37
Фото: Изображение Midjourney

Дожди, грозы и сильный ветер накроют Свердловскую область

Синоптики обещают большое количество осадков в Свердловской области в ближайшие сутки.

Свердловчане в ближайшие сутки, 23 и 24 июня, столкнутся с очередными погодными катаклизмами. На регион со стороны Уфы и челябинских гор идет сильный циклон с дождями, грозами и сильным ветром. Об этом предупреждает МЧС со ссылкой на синоптиков.

Порывы ветра будут достигать 16 м/с. Кроме того, выпадет большое количество осадков — до 24 мм за 12 часов. При этом будет достаточно жарко: днем в субботу, 23 июня, в Екатеринбурге до +26, по области — до +28 градусов.

24 июня немного похолодает: в столице Среднего Урала до +23, в городах и районах — от +22 до 27 градусов.

Ранее метеорологи прогнозировали теплые и дождливые выходные в Свердловской области.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Осадки#Погода#Дождь#Гроза#Ветер#Жара#Циклон#Синоптики#Екатеринбург#МЧС
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