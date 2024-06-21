Ливни, грозы и шторм надвигаются на Свердловскую область с челябинских гор

Порывы ветра будут достигать 16 м/с. Кроме того, выпадет большое количество осадков — до 24 мм за 12 часов. При этом будет достаточно жарко: днем в субботу, 23 июня, в Екатеринбурге до +26, по области — до +28 градусов.