Ливни, грозы и шторм надвигаются на Свердловскую область с челябинских гор

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Свердловчане в ближайшие сутки, 23 и 24 июня, столкнутся с очередными погодными катаклизмами. На регион со стороны Уфы и челябинских гор идет сильный циклон с дождями, грозами и сильным ветром. Об этом предупреждает МЧС со ссылкой на синоптиков.
Порывы ветра будут достигать 16 м/с. Кроме того, выпадет большое количество осадков — до 24 мм за 12 часов. При этом будет достаточно жарко: днем в субботу, 23 июня, в Екатеринбурге до +26, по области — до +28 градусов.
24 июня немного похолодает: в столице Среднего Урала до +23, в городах и районах — от +22 до 27 градусов.
Ранее метеорологи прогнозировали теплые и дождливые выходные в Свердловской области.