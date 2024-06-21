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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Эксперты дали советы, что делать при овербукинге на авиарейсы

«Мест больше нет». Почему пассажиры попадают под овербукинг и есть ли выход

21 июня 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты дали советы, что делать при овербукинге на авиарейсы

Россияне при перелетах часто сталкиваются с овербукингом. Человеку, купившему билет, отказывают в посадке на самолет под предлогом нехватки мест. Авиаперевозчики таким образом страхуются от неявки пассажиров на рейс. Права людей при этом нарушаются, а защищать интересы приходится через суд.

Учителя из Перми не пустили на рейс без объяснения причин

Авиакомпании по всему миру сознательно идут на обман и продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете. Их интерес здесь очевиден: выпускать в рейс незаполненный самолет невыгодно, а так все места с гарантией будут заняты. И очень часто эти ожидания оправдываются — пассажиры сдают билеты в последний момент, отказываясь от поездки. Но если вдруг на рейс являются все, то возникает нехватка мест. И тогда человека с действующим билетом могут не посадить в самолет.

С такой ситуацией, например, столкнулась педагог из Перми, которая летела в Москву рейсом авиакомпании «Победа». Женщине отказали в регистрации на рейс, объяснив это тем, что билетов на самолет было продано больше положенного. Однако объяснять причину, почему именно ее сняли с рейса, представить компании отказался.

Педагогу пришлось самостоятельно искать выход из ситуации: билет на другой рейс она приобрела по кредитной карте. Также ей почему-то аннулировали обратный билет из Москвы. Его также пришлось приобретать заново.

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Защищать свои права пермячка решила в суде, подав иск на общую сумму в 290 тысяч рублей: в нее вошла и неустойка, и компенсация морального ущерба, и расходы на юристов. В итоге суд встал на сторону пассажирки и удовлетворил ее требования в полном объеме.

Как подтвердить нарушение прав при овербукинге

Таких историй по всей России очень много. Иногда разыгрываются настоящие драмы, когда из-за овербукинга человек не может попасть на жизненно важную встречу или пропускает с риском для карьеры рабочее совещание. Но поскольку на официальном уровне овербукинга в России не существует, то эта сфера никак не регулируется законодательно. Такие законопроекты пока не находят поддержки в Госдуме. Так, несколько лет назад документ, запрещающий продажу лишних билетов на самолет, вносился на рассмотрение, но не прошел согласования.

С 1 апреля 2024 года в силу вступили поправки в Воздушный кодекс. Штрафы для авиаперевозчиков за задержки рейсов, несвоевременную доставку пассажира или багажа в пункт назначения увеличились. Однако авиаперевозчиков эта мера не останавливает.

На данном этапе россиянам чаще всего приходится отстаивать свои права в суде. Но это возможно сделать только в том случае, если у человека есть все подтверждающие документы. Как рассказала партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Валерия Буркова, у человека, не попавший на рейс из-за овербукинга, должны быть:

  • документы, подтверждающие покупку и приобретение билетов;
  • справка от перевозчика, подтверждающая отказ в посадке;
  • показания свидетелей (их адреса и телефоны);
  • написанная претензия в адрес авиакомпании с четким изложением всех фактов произошедшего.

По словам юриста, если претензию отказались принять и зарегистрировать в аэропорту, тогда ее надо направлять через сайт, а также стоит продублировать почтой. Также можно написать жалобы в контролирующие органы — Роспотребнадзор, Федеральное агентство воздушного транспорта, транспортную прокуратуру.

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Фото: Изображение Midjourney

На что может рассчитывать человек, которому отказали в посадке на рейс

В Европе и ряде других стран, где овербукинг давно узаконен официально, человек вправе рассчитывать не только на то, что его посадят на следующий рейс, но и на получение компенсации. В России пассажирам об этом пока приходится лишь мечтать. По словам Валерии Бурковой, авиакомпания обязана:

  • обеспечить человека горячим питанием, если срок задержки вылета составляет более 4 часов, прохладительными напитками — при сроке более 2 часов;
  • предоставить семье с ребенком до 7 лет доступ в комнату матери и ребенка;
  • разместить пассажира в гостинице при сроке задержки более 8 часов в дневное и 6 часов в ночное время;
  • организовать хранение багажа.

Помимо всего несостоявшиеся пассажиры могут рассчитывать как минимум на вежливое отношение со стороны сотрудников авиакомпании.

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