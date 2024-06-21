«Мест больше нет». Почему пассажиры попадают под овербукинг и есть ли выход

Авиакомпании по всему миру сознательно идут на обман и продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете. Их интерес здесь очевиден: выпускать в рейс незаполненный самолет невыгодно, а так все места с гарантией будут заняты. И очень часто эти ожидания оправдываются — пассажиры сдают билеты в последний момент, отказываясь от поездки. Но если вдруг на рейс являются все, то возникает нехватка мест. И тогда человека с действующим билетом могут не посадить в самолет.