Минздрав Свердловской области прореагировал на ложные записи в больницах

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
По данным URA.RU, в период с января по май 2024 года жители области столкнулись с ошибочными сведениями об оказанной им помощи в учреждениях здравоохранения. Информация об этом появилась на сайте «Госуслуг». Так екатеринбуржец Сергей неожиданно для себя обнаружил, что прошел диспансеризацию, в то время как только собирался записаться на прием к врачам. А девушка Екатерина заметила отметку на портале о том, что якобы посещала акушера, при этом даже не в той поликлинике, к которой прикреплена.
ТФОМС по Свердловской области сообщает, что ежегодно фиксируется порядка 150 обращений о ложных случаях оказания медицинской помощи, более половины из них подтверждаются. Ошибки, в основном, происходят ввиду некорректного ввода данных или из-за попыток получения дополнительных средств за недоказанные услуги. При этом ТФОМС регулярно проводит проверки для контроля данных и проверки качества услуг.
В Минздраве отметили, что увеличение случаев ложных записей будет проверено, а граждане, столкнувшиеся с неверными сведениями о медицинской помощи, могут подать обращение через платформу обратной связи или официальный сайт ТФОМС СО.