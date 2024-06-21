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Минздрав Свердловской области прореагировал на ложные записи в больницах

Минздрав Свердловской области прореагировал на ложные записи в больницах

21 июня 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
В Министерстве здравоохранения заверили, что ведомство проведет проверки во всех больницах Екатеринбурга, где выявились случаи фиктивных записей пациентов к врачам.

По данным URA.RU, в период с января по май 2024 года жители области столкнулись с ошибочными сведениями об оказанной им помощи в учреждениях здравоохранения. Информация об этом появилась на сайте «Госуслуг». Так екатеринбуржец Сергей неожиданно для себя обнаружил, что прошел диспансеризацию, в то время как только собирался записаться на прием к врачам. А девушка Екатерина заметила отметку на портале о том, что якобы посещала акушера, при этом даже не в той поликлинике, к которой прикреплена.

ТФОМС по Свердловской области сообщает, что ежегодно фиксируется порядка 150 обращений о ложных случаях оказания медицинской помощи, более половины из них подтверждаются. Ошибки, в основном, происходят ввиду некорректного ввода данных или из-за попыток получения дополнительных средств за недоказанные услуги. При этом ТФОМС регулярно проводит проверки для контроля данных и проверки качества услуг.

В Минздраве отметили, что увеличение случаев ложных записей будет проверено, а граждане, столкнувшиеся с неверными сведениями о медицинской помощи, могут подать обращение через платформу обратной связи или официальный сайт ТФОМС СО.

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