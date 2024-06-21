Минздрав Свердловской области прореагировал на ложные записи в больницах

По данным URA.RU, в период с января по май 2024 года жители области столкнулись с ошибочными сведениями об оказанной им помощи в учреждениях здравоохранения. Информация об этом появилась на сайте «Госуслуг». Так екатеринбуржец Сергей неожиданно для себя обнаружил, что прошел диспансеризацию, в то время как только собирался записаться на прием к врачам. А девушка Екатерина заметила отметку на портале о том, что якобы посещала акушера, при этом даже не в той поликлинике, к которой прикреплена.