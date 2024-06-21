Москва на ПМЭФ-2024: расширяя горизонты международного сотрудничества

Третьим ключевым мероприятием стал бизнес-диалог «Россия — Индия», в ходе которого эксперты обсудили основные направления сотрудничества и перспективы развития российско-индийского стратегического партнерства. Товарооборот между странами достиг исторического максимума, и сейчас важной задачей является выработка торгово-экономического баланса и выбор новых перспективных товаров для взаимной торговли. Индия готова увеличить экспорт в Россию, особенно в фармацевтической и сельскохозяйственной сферах, а межрегиональное сотрудничество, в частности между Москвой и штатом Махараштра, открывает новые возможности для реализации совместных проектов.