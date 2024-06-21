Москва на ПМЭФ-2024: расширяя горизонты международного сотрудничества

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Москва, как один из ключевых участников форума, продемонстрировала свою готовность к укреплению международного сотрудничества и продвижению принципов устойчивого развития в рамках трех важных мероприятий, участие в которых принимал Министр Правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин.
Первым из них стала панельная дискуссия «Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей», где Сергей Черёмин подчеркнул важность межрегиональных связей в создании новых перспектив для глобального сотрудничества. Москва предлагает своим партнерам различные формы взаимодействия, включая подписание трехлетних программ сотрудничества в различных сферах, что позволило значительно расширить внешнеэкономические связи столицы с партнерами из многих стран мира.
Второе мероприятие — Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) «Инклюзивный рост для устойчивого будущего», на котором Сергей Черёмин отметил, что все стратегии развития Москвы основаны на принципах устойчивого развития. Столица России готова поделиться своим успешным опытом диверсификации источников бюджетных поступлений и создания комфортного инвестиционного климата для локального и международного бизнеса. Москва активно сотрудничает с более чем 100 странами мира и стремится консолидировать мнение мегаполисов по вопросам дальнейшего развития в условиях глобализации.
Третьим ключевым мероприятием стал бизнес-диалог «Россия — Индия», в ходе которого эксперты обсудили основные направления сотрудничества и перспективы развития российско-индийского стратегического партнерства. Товарооборот между странами достиг исторического максимума, и сейчас важной задачей является выработка торгово-экономического баланса и выбор новых перспективных товаров для взаимной торговли. Индия готова увеличить экспорт в Россию, особенно в фармацевтической и сельскохозяйственной сферах, а межрегиональное сотрудничество, в частности между Москвой и штатом Махараштра, открывает новые возможности для реализации совместных проектов.
Участники бизнес-диалога также обсудили важность взаимодействия в области безопасности, обороны, экономики, культуры, науки и технологий. Обмен специалистами, инвестиции в логистику и инфраструктуру, а также сотрудничество в сфере передовых технологий были названы ключевыми факторами для укрепления российско-индийского партнерства.