Мужчина на самокате в Екатеринбурге наехал на ребенка

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В результате наезда у школьника диагностирована травма головы. Он находится в медучреждении, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
В ведомстве по факту ЧП возбудят уголовное дело. Начальник СКР Александр Бастрыкин отдал поручения предоставить доклад о ходе следствия. Докладывать будет врио руководителя областного СК Константин Мирошниченко.
Напомним, 2 июня 2024 года местный житель на электросамокате в Екатеринбурге сбил пятилетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Его увезли в больницу с травмами. В СК организовали проверку.