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Published Сегодня, 06:08

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Updated Сегодня, 06:10

Мужчина на самокате в Екатеринбурге наехал на ребенка

Мужчина на самокате в Екатеринбурге наехал на ребенка

21 июня 2024, 06:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина на самокате сбил девятилетнего мальчика на улице Щербакова.

В результате наезда у школьника диагностирована травма головы. Он находится в медучреждении, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

В ведомстве по факту ЧП возбудят уголовное дело. Начальник СКР Александр Бастрыкин отдал поручения предоставить доклад о ходе следствия. Докладывать будет врио руководителя областного СК Константин Мирошниченко.

Напомним, 2 июня 2024 года местный житель на электросамокате в Екатеринбурге сбил пятилетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Его увезли в больницу с травмами. В СК организовали проверку.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#Дети#ДТП#Пострадавший#ЧП#18+#Екатеринбург#Самокат#Авария#Инцидент#СК
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