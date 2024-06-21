Мужчину в Верхней Пышме задержали за связь с 14-летней девочкой

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
Интимная связь у мужчины с подростком была добровольной. Девочка позднее рассказала об этом в видеоролике. Эту запись ее подруга прислала маме подростка. Мать, узнав об этом, отправилась в Следком, пишет Е1.
Вскоре мужчину задержали. Известно, что у задержанного есть жена и дети. Ему грозит до 4 лет тюремного заключения.
Напомним, мужчина в Екатеринбурге был задержан за интимную связь с 13-летней школьницей. По его словам, он якобы не знал, сколько ей лет.