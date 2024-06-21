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Мужчину в Верхней Пышме задержали за интимную связь со школьницей

Мужчину в Верхней Пышме задержали за связь с 14-летней девочкой

21 июня 2024, 03:32
Фото: 1MI

Мужчину в Верхней Пышме задержали за интимную связь со школьницей

30-летний житель Верхней Пышмы обвиняется в связи с 14-летней девочкой, которая произошла у них осенью 2023 года.

Интимная связь у мужчины с подростком была добровольной. Девочка позднее рассказала об этом в видеоролике. Эту запись ее подруга прислала маме подростка. Мать, узнав об этом, отправилась в Следком, пишет Е1.

Вскоре мужчину задержали. Известно, что у задержанного есть жена и дети. Ему грозит до 4 лет тюремного заключения.

Напомним, мужчина в Екатеринбурге был задержан за интимную связь с 13-летней школьницей. По его словам, он якобы не знал, сколько ей лет.

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