Нашедших обломки ракеты в лесу свердловчан ищет Роскосмос

По словам мужчин, первый фрагмент они обнаружили в 70-ти метрах от реки Упс, а через несколько километров выше нашли второй обломок и опознали в них части космической ракеты. Рыбаки поделились фотографиями и видео находки со СМИ, на что обратил внимание Роскосмос.