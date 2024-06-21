Нашедших обломки ракеты в лесу свердловчан ищет Роскосмос

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Рыбаки из Североуральска во время рыбалки наткнулись на обломки ступеней космической ракеты. Неожиданная находка обнаружилась в месте слияния рек Ольховка и Уп, пишет E1.
По словам мужчин, первый фрагмент они обнаружили в 70-ти метрах от реки Упс, а через несколько километров выше нашли второй обломок и опознали в них части космической ракеты. Рыбаки поделились фотографиями и видео находки со СМИ, на что обратил внимание Роскосмос.
Как сообщили в ведомстве, они рассчитывают на помощь местных жителей в поиске обломков, так как в рамках защиты окружающей среды останки ракеты-носителя необходимо найти и утилизировать. Александр Двуреченский, начальник отдела «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», отдельно отметил важность сохранения экологии для Роскосмоса.