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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Нашедших обломки ракеты в лесу свердловчан ищет Роскосмос

Нашедших обломки ракеты в лесу свердловчан ищет Роскосмос

21 июня 2024, 13:23
Жители Свердловской области обнаружили в тайге несколько фрагментов ракеты-носителя. Теперь их ищет Роскосмос, дабы установить место падения обломков для их утилизации.

Рыбаки из Североуральска во время рыбалки наткнулись на обломки ступеней космической ракеты. Неожиданная находка обнаружилась в месте слияния рек Ольховка и Уп, пишет E1.

По словам мужчин, первый фрагмент они обнаружили в 70-ти метрах от реки Упс, а через несколько километров выше нашли второй обломок и опознали в них части космической ракеты. Рыбаки поделились фотографиями и видео находки со СМИ, на что обратил внимание Роскосмос.

Как сообщили в ведомстве, они рассчитывают на помощь местных жителей в поиске обломков, так как в рамках защиты окружающей среды останки ракеты-носителя необходимо найти и утилизировать. Александр Двуреченский, начальник отдела «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», отдельно отметил важность сохранения экологии для Роскосмоса.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Поиск#Североуральск#Рыбак#Роскосмос#Ракета#Екатеринбург
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