Некуда цветы принести: жительницу Ирбита обвинили в сносе памятника ветерану ВОВ

Наталья Урюпина, внучка ветерана, говорит, что однажды она пришла на кладбище и не обнаружила привычных памятников: рядом с дедом были также захоронены родственники по линии его второй жены. Место захоронения было забетонировано, появилась ограда. По словам женщины, ей даже некуда положить цветы.