Некуда цветы принести: жительницу Ирбита обвинили в сносе памятника ветерану ВОВ

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В Ирбите разгорелся громкий скандал между двумя местными жительницами. Одна из них обвиняет предпринимательницу в том, что она облагородила могилу своих родственников за счет чужих могил по соседству. В одной из них захоронен ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы Георгий Бобров, пишет Е1.
Наталья Урюпина, внучка ветерана, говорит, что однажды она пришла на кладбище и не обнаружила привычных памятников: рядом с дедом были также захоронены родственники по линии его второй жены. Место захоронения было забетонировано, появилась ограда. По словам женщины, ей даже некуда положить цветы.
Соседка, которая занималась благоустройством могил своих родственников, утверждает, что просто вывезла кучу мусора, которая была на соседних могилах. По ее словам, за захоронениями никто не ухаживал.
Дело теперь решит суд: Наталья Урюпина уговорила родственников второй жены своего деда также обратиться с иском. Теперь они совместно требуют убрать бетонный настил и вернуть памятники. Очередное заседание по делу пройдет в июле.
Ранее в Нижнем Тагиле под суд попал мужчина, который торговал госнаградами СССР.