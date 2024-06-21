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Нижний Тагил затопило ливнем вечером 20 июня

Нижний Тагил затопило ливнем вечером 20 июня

21 июня 2024, 03:45
Фото: tagilcity.ru
Проливной дождь обрушился на Нижний Тагил вечером в четверг 20 июня. Ливни обещали в МЧС, однако заранее поступивший прогноз не облегчил судьбу тагильчан, передвигавшихся за рулем и пешком.

Тагильчане прислали в редакцию TagilCity.ru видео с разных районов города. Так, ливнем затопило улицу Индустриальную — автомобили передвигались в глубоком потоке дождевой воды. Аналогичная ситуация сложилась и в центре города — улицы Газетная и Ленина также превратились в реки.

Некоторые водители ходили по лужам и собирали отпавшие в воде номерные знаки. Воды очень много, по самые двери авто, — рассказал редакции очевидец.

Несладко пришлось и пешеходам: тротуары, пешеходные переходы скрывались под ручьями дождя. Через некоторое время после окончания ливня дороги и тротуары высохли — вода ушла в ливневую канализацию. 

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