Нижний Тагил затопило ливнем вечером 20 июня

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Тагильчане прислали в редакцию TagilCity.ru видео с разных районов города. Так, ливнем затопило улицу Индустриальную — автомобили передвигались в глубоком потоке дождевой воды. Аналогичная ситуация сложилась и в центре города — улицы Газетная и Ленина также превратились в реки.
Некоторые водители ходили по лужам и собирали отпавшие в воде номерные знаки. Воды очень много, по самые двери авто, — рассказал редакции очевидец.
Несладко пришлось и пешеходам: тротуары, пешеходные переходы скрывались под ручьями дождя. Через некоторое время после окончания ливня дороги и тротуары высохли — вода ушла в ливневую канализацию.