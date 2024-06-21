Нижний Тагил затопило ливнем вечером 20 июня

Тагильчане прислали в редакцию TagilCity.ru видео с разных районов города. Так, ливнем затопило улицу Индустриальную — автомобили передвигались в глубоком потоке дождевой воды. Аналогичная ситуация сложилась и в центре города — улицы Газетная и Ленина также превратились в реки.