Океанологи поделились видеозаписями, на которых белухи трясут «дынями»

Эти удивительные киты способны вытягивать «дыню» далеко вперед — она оказывается над губами и начинает походить по форме на кепку. Также животные могут уплощать жировой бугор, прижимая его к черепной коробке, поднимать кверху и даже трясти таким образом, что он колеблется будто желе, сообщает newkhakasiya.online.