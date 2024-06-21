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Океанологи поделились видеозаписями, на которых белухи трясут «дынями»

Океанологи поделились видеозаписями, на которых белухи трясут «дынями»

21 июня 2024, 20:28
Фото: pxhere.com
Специалисты рассказали, что эти морские млекопитающие способны общаться между собой при помощи характерной выпуклости на лбу.

Дело в том, что массивная лобная выпуклость белух, также называемая «дыней», играет роль акустической линзы. Большой жировой бугор помогает управлять звуковыми колебаниями, производимыми животными для эхолокации.

Эти удивительные киты способны вытягивать «дыню» далеко вперед — она оказывается над губами и начинает походить по форме на кепку. Также животные могут уплощать жировой бугор, прижимая его к черепной коробке, поднимать кверху и даже трясти таким образом, что он колеблется будто желе, сообщает newkhakasiya.online.

Согласно гипотезе, выдвинутой руководителем исследовательской группы Джастином Ричардом, таким образом белухи привлекают внимание сородичей и общаются с ними.

Предположение было подтверждено при исследовании двух групп белух — четверых млекопитающих из аквариума «Мистик» в штате Коннектикут (США) и более многочисленной группы из питомника MarineLand (Канада). Животные обеих групп использовали идентичные «дынные» формы. При этом в 93% случаев белухи приводили в движение «дыни» тогда, когда находились в поле зрения сородичей.

Океанолог Малин Лилли, даже не будучи участницей эксперимента, все же убеждена, что вскоре ученые смогут создать словарь «дынных» выражений. Это поможет тщательнее изучить коммуникацию белух.

Изменение формы «дыни», возможно, связано с голосами белух. Они издают свист, щебет, визг и щелчки, и за это получили прозвище «морские канарейки».

#Общество#Видео
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