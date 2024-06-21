ПМЭФ-2023: Россия и Индия выходят на новый уровень делового сотрудничества

Posted 21 июня, 14:30
Published 21 июня, 14:30
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Ведущие эксперты, дипломаты и бизнесмены двух стран обсудили динамично развивающееся торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество и поделились видением его дальнейших перспектив.
Как подчеркнул модератор встречи, глава Департамента внешнеэкономических связей Москвы Сергей Черёмин, российско-индийское партнерство носит поистине стратегический характер. Ярким подтверждением тому служит стремительный рост двустороннего товарооборота, который по итогам прошлого года достиг рекордных 57 млрд долларов. При этом, по словам Черёмина, сейчас стоит задача достичь большей сбалансированности торговли за счет диверсификации номенклатуры поставок.
Посол Индии в Москве Винай Кумар отметил полное единство всех политических сил его страны в вопросе расширения многопланового сотрудничества с Россией. Дипломат констатировал, что за последнее время достигнут значительный прогресс в реализации договоренностей лидеров двух стран о выводе двусторонней кооперации на качественно новый уровень. Вместе с тем впереди большая работа по диверсификации торговли и обеспечению ее большей устойчивости. Как заявил Кумар, индийская сторона готова к существенному наращиванию экспорта в Россию, в первую очередь фармацевтической и сельскохозяйственной продукции.
Значительный акцент в ходе дискуссии был сделан на активизации инвестиционного сотрудничества. Индия предприняла ряд шагов по стимулированию капиталовложений, состоялся первый двусторонний инвестиционный форум, набирает обороты практика организации бизнес-миссий. Параллельно идет работа по развитию логистической инфраструктуры и расширению сети транспортных маршрутов. Все более весомую роль играет туристическая отрасль.
Со своей стороны, заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев указал на огромный потенциал для увеличения поставок на российский рынок индийских товаров, прежде всего продукции химической и фармацевтической промышленности, а также продовольствия. При этом, по его словам, удалось решить большинство проблем, связанных с финансовыми расчетами и логистикой.
Еще одной ключевой темой обсуждения стало межрегиональное измерение двустороннего сотрудничества. В частности, достигнута договоренность о подписании программы взаимодействия между Москвой и индийским штатом Махараштра. Выступивший на сессии спикер законодательного собрания штата Рахул Нарвекар подчеркнул, что Махараштра, будучи одним из наиболее экономически развитых регионов Индии, обладает колоссальным промышленным потенциалом и лидирует в стране по объему привлекаемых иностранных инвестиций.
Председатель Индийско-российского делового совета Трибхуван Дарбари обратил особое внимание на необходимость расширения гуманитарных и культурных связей как основы для углубления всего комплекса двусторонних отношений, включая экономическую составляющую. В числе наиболее многообещающих направлений взаимодействия он выделил научные исследования, обмен специалистами в области сельского хозяйства и здравоохранения, инвестиции в инфраструктурные проекты. Огромные перспективы, по его словам, открываются в сфере высоких технологий — искусственного интеллекта, блокчейна, развития интернет-коммуникаций.
В свою очередь, управляющий индийским филиалом Сбербанка Иван Носов с удовлетворением констатировал, что к настоящему времени решена большая часть вопросов финансового сопровождения двусторонней торговли. Активно используются расчеты в национальных валютах, причем индийская рупия демонстрирует стабильность по отношению к доллару, что позволяет бизнесу эффективно хеджировать валютные риски. По мнению Носова, по мере того как деловые круги двух стран будут получать больше информации о возможностях и потребностях российского и индийского рынков, объемы двусторонней торговли получат дополнительный импульс.