ПМЭФ-2023: Россия и Индия выходят на новый уровень делового сотрудничества

Посол Индии в Москве Винай Кумар отметил полное единство всех политических сил его страны в вопросе расширения многопланового сотрудничества с Россией. Дипломат констатировал, что за последнее время достигнут значительный прогресс в реализации договоренностей лидеров двух стран о выводе двусторонней кооперации на качественно новый уровень. Вместе с тем впереди большая работа по диверсификации торговли и обеспечению ее большей устойчивости. Как заявил Кумар, индийская сторона готова к существенному наращиванию экспорта в Россию, в первую очередь фармацевтической и сельскохозяйственной продукции.