С попавшим в аварию водителем питбайка попрощаются в поселке Свердловской области

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Молодой человек пролежал в коме 10 дней и скончался, рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном ГИБДД.
Напомним, ДТП случилось 10 июня 2024 года. Вместе с молодым человеком ехал его младший брат, который умер на месте ЧП в результате столкновения с иномаркой. Оба брата не использовали защитную экипировку во время езды на мототранспорте.
Известно, что водитель автомобиля Honda Civic травмы не получил. По факту происшествия в автоинспекции организовали проверку.