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С попавшим в аварию водителем питбайка попрощаются в поселке Свердловской области

С попавшим в аварию водителем питбайка попрощаются в поселке Свердловской области

21 июня 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области после 10 дней комы скончался 20-летний водитель питбайка из поселка Пионерский. О его смерти стало известно 21 июня 2024 года.

Молодой человек пролежал в коме 10 дней и скончался, рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном ГИБДД.

Напомним, ДТП случилось 10 июня 2024 года. Вместе с молодым человеком ехал его младший брат, который умер на месте ЧП в результате столкновения с иномаркой. Оба брата не использовали защитную экипировку во время езды на мототранспорте.

Известно, что водитель автомобиля Honda Civic травмы не получил. По факту происшествия в автоинспекции организовали проверку.

Мужчина в Екатеринбурге умер в вагоне трамвая
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