Теплые и дождливые выходные ожидаются в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В последний рабочий день температура в городе будет +26 градусов. Также ожидаются осадки, рассказали в Гидрометцентре РФ.
В субботу и воскресенье днем будет +27 градусов, а к ночи станет прохладнее до +18. Кроме того, в предстоящие выходные в городе прогнозируются осадки и ветер с порывами до трех метров.
Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле прошел мощный ливень, затопивший некоторые улицы в районе Тагилстроя и в центре города. Однако после того, как осадки прошли, спустя некоторое время скопившаяся вода ушла в ливневки.