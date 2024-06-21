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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Теплые и дождливые выходные ожидаются в Екатеринбурге

Теплые и дождливые выходные ожидаются в Екатеринбурге

21 июня 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney
Конец текущей недели в Екатеринбурге ожидается теплым и дождливым. Такая погода прогнозируется с 21 до 23 июня 2024 года.

В последний рабочий день температура в городе будет +26 градусов. Также ожидаются осадки, рассказали в Гидрометцентре РФ.

В субботу и воскресенье днем будет +27 градусов, а к ночи станет прохладнее до +18. Кроме того, в предстоящие выходные в городе прогнозируются осадки и ветер с порывами до трех метров.

Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле прошел мощный ливень, затопивший некоторые улицы в районе Тагилстроя и в центре города. Однако после того, как осадки прошли, спустя некоторое время скопившаяся вода ушла в ливневки.

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