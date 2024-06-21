В Екатеринбурге суд не стал выпускать на свободу мать-убийцу

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Ленинский райсуд Екатеринбурга оставил в силе меру наказания маме, которая годами «лечила» детей средством, содержащим яд. В крови одного из них врачи обнаружили запредельное содержание ядовитых веществ. Медперсонал больницы передал информацию в прокуратуру. В ходе допроса матери выяснилось, что она намеренно травила детей поскольку «устала их лечить». При эксгумации тех двух погибших детей было установлено, что они погибли из-за отравления тем же веществом, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
В 2018-м году женщину приговорили к 18,5 года заключения в колонии общего режима по статьям об убийстве несовершеннолетних и покушении на жизнь несовершеннолетнего. Спустя семь лет осужденная подала ходатайство о замене колонии общего режима на колонию-поселение.
Прокурор, при рассмотрении прошения, возражал против удовлетворения, поскольку это бы «противоречило целям наказания». А именно, восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной. Вину в содеянном отравительница так и не признала.
Суд Свердловской области согласился с мнением сотрудника прокуратуры и отклонил ходатайство. Если сторона защиты не обжалует решение суда, осужденная останется отбывать оставшийся срок в колонии общего режима.