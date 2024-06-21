В Екатеринбурге суд не стал выпускать на свободу мать-убийцу

Ленинский райсуд Екатеринбурга оставил в силе меру наказания маме, которая годами «лечила» детей средством, содержащим яд. В крови одного из них врачи обнаружили запредельное содержание ядовитых веществ. Медперсонал больницы передал информацию в прокуратуру. В ходе допроса матери выяснилось, что она намеренно травила детей поскольку «устала их лечить». При эксгумации тех двух погибших детей было установлено, что они погибли из-за отравления тем же веществом, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.