В микрорайоне Пырловка в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги за 53 млн

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В настоящее время мэрией объявлен аукцион на проведение ремонтных работ. Проезжие части будут выполнены в щебне. Нынешняя цена контракта — более 53 миллионов рублей. Информация об этом есть в аукционной документации.
Так, подрядчиком будет сделано дорожное основание из щебня, а с обеих сторон дорог рабочие обустроят кюветы.
Напомним, Нижнему Тагилу в 2024 году выделят 100 миллионов на обновление дорог внутри дворов, которые ведут к городским соцучреждениям. Одним из первых отремонтируют проезд с Вязовской улицы до Карла Маркса.