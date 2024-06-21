tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

В микрорайоне Пырловка в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги за 53 млн

В микрорайоне Пырловка в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги за 53 млн

21 июня 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле начнется ремонт дорог в микрорайоне Пырловка в 2024 году.

В настоящее время мэрией объявлен аукцион на проведение ремонтных работ. Проезжие части будут выполнены в щебне. Нынешняя цена контракта — более 53 миллионов рублей. Информация об этом есть в аукционной документации.

Фото: Аукционная документация

Так, подрядчиком будет сделано дорожное основание из щебня, а с обеих сторон дорог рабочие обустроят кюветы.

Напомним, Нижнему Тагилу в 2024 году выделят 100 миллионов на обновление дорог внутри дворов, которые ведут к городским соцучреждениям. Одним из первых отремонтируют проезд с Вязовской улицы до Карла Маркса.

В Нижнем Тагиле на опасной дороге в 9 поселке обустроят тротуары
Узнать подробнее
Читайте также:
100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворахСветофор на Садовой улице в Нижнем Тагиле временно не работаетДороги в Нижнем Тагиле перекроют из-за соревнований по велоспорту
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Деньги#Тагил без ям#Стоимость#Контракт#Аукцион#Дороги#Ремонт дороги#Объект#Щебень#Екатеринбург#Цена
Подпишитесь
Нижний Тагил затопило ливнем вечером 20 июня
Сегодня, 03:45
Младший воспитатель из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Лучшие няни России»
Вчера, 13:37
Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без горячей воды из-за аварии
Сегодня, 04:05
100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворах
Сегодня, 04:38
Проезд в трамвае в Нижнем Тагиле подорожает с 1 июля
Вчера, 11:56
ВТБ Лизинг предлагает грузовые электромобили EVM PRO с выгодой более 1 млн рублей
Сегодня, 05:07