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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Водитель в Екатеринбурге задержан за взяточничество

Водитель в Екатеринбурге задержан за взяточничество

21 июня 2024, 06:36
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали водителя по подозрению в получении взятки.

Задержанного подозревают во взяточничестве группой лиц. 19 июня правоохранители пришли с обыском домой к его сожительнице. Мужчина сбежал через окно и уехал на иномарке Range Rover, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Вскоре екатеринбуржца задержали и поместили в изолятор временного содержания. 21 июня ему должны избрать меру пресечения. Свою вину в предъявленном обвинении он не признает. Также известно, что ранее он был судим за мошенничество.

Напомним, в апреле 2024 года задержали замглавы энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына по подозрению во взяточничестве.

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