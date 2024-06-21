Водитель в Екатеринбурге задержан за взяточничество

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Задержанного подозревают во взяточничестве группой лиц. 19 июня правоохранители пришли с обыском домой к его сожительнице. Мужчина сбежал через окно и уехал на иномарке Range Rover, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Вскоре екатеринбуржца задержали и поместили в изолятор временного содержания. 21 июня ему должны избрать меру пресечения. Свою вину в предъявленном обвинении он не признает. Также известно, что ранее он был судим за мошенничество.
Напомним, в апреле 2024 года задержали замглавы энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына по подозрению во взяточничестве.