ВТБ: Организация свадьбы в 2024 году в среднем обойдется в 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Еще 23 процента (и 27 процентов жителей Московского региона) придерживаются мнения, что расходы на организацию торжества составят от 500 000 до миллиона рублей, а 6 процентов уверены — на празднование потребуется более миллиона рублей. В Московском регионе так считают 8 процентов жителей, передает inkazan.ru.
По мнению 25 процентов россиян, свадьба должна быть пышной и запомниться на всю жизнь. Исследователи отмечают, что среди жителей южных регионов больше всего сторонников такого мнения, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти — меньше всего.
Треть участников исследования полагают, что свадьба не должна быть пышной. 44 процента придерживаются нейтральной позиции.
По мнению 9 процентов жителей России, при организации торжества можно уложиться в 100 000 рублей. 14 процентов считают, что для этого понадобится от 100 000 до 200 000 рублей. По представлениям 19 процентов опрошенных, расходы должны составить от 200 000 до 300 000 рублей.
В случае нехватки у молодоженов собственных средств с организацией свадьбы могут помочь родители. Так считают 87 процентов участников опроса. К финансированию праздника со стороны родителей положительно относятся 22 процента россиян (на Северном Кавказе — 34 процента). 65 процентов придерживаются позиции, что родители по своему желанию могут взять на себя часть расходов.
В течение последних четырех лет число сторонников финансирования организации свадьбы родителями увеличилось на 4 процента, а количество тех, кто считает, что праздник должны оплачивать только молодожены, уменьшилось с 18 до 14 процентов.
68 процентов респондентов предпочитают организовывать торжество своими силами, даже если праздник при этом будет более скромным или его придется отложить. 15 процентов готовы взять кредит на свадьбу. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области желающих обратиться в банк за финансированием праздника еще меньше — 10 процентов. Четыре года назад взять кредит на свадьбу готовы были 26 процентов россиян. 17 процентов респондентов затруднились ответить.
*Опрос проводился ВТБ и банком «Открытие» с 10 по 14 июня. В исследовании приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Опрос проводился среди жителей городов с населением свыше 100 000 человек.