ВТБ: Организация свадьбы в 2024 году в среднем обойдется в 500 тысяч рублей

68 процентов респондентов предпочитают организовывать торжество своими силами, даже если праздник при этом будет более скромным или его придется отложить. 15 процентов готовы взять кредит на свадьбу. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области желающих обратиться в банк за финансированием праздника еще меньше — 10 процентов. Четыре года назад взять кредит на свадьбу готовы были 26 процентов россиян. 17 процентов респондентов затруднились ответить.