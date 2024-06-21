Яичницу на лопате прямо в паровозной топке пожарили машинисты из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Машинисты из Екатеринбурга в пятницу, 21 июня, устроили специальный перфоманс и рассказали, как ели в дороге их коллеги в старые времена, пишет Е1.
Вместо сковороды использовали лопату, которая выдерживала высокие температуры. Машинисты прокалили лопату на огне, смазали растительным маслом и обжарили сало. Затем на лопату отправились лук, помидоры и яца.
На объемной лопате умещается большое количество яиц. Чтобы они не стекали, по краям повара-импровизаторы положили куски хлеба. Яичница была готова за считанные минуты.
А готовили ее в кабине локомотива Эм-726–14, который еще недавно находился в плохом состоянии, но был отреставрирован. Сормовский паровоз, который был построен в 1933 году, до войны работал во Ржеве и Витебске. В начале войны стал трофеем для фашистов, однако в 1943 году вернулся из «плена» и служил на Свердловской железной дороге. После ухода в «отставку» сначала стал музейным экспонатом, а потом получил вторую жизнь.
Ранее в Тагиле открыли Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых.