Яичницу на лопате прямо в паровозной топке пожарили машинисты из Екатеринбурга

А готовили ее в кабине локомотива Эм-726–14, который еще недавно находился в плохом состоянии, но был отреставрирован. Сормовский паровоз, который был построен в 1933 году, до войны работал во Ржеве и Витебске. В начале войны стал трофеем для фашистов, однако в 1943 году вернулся из «плена» и служил на Свердловской железной дороге. После ухода в «отставку» сначала стал музейным экспонатом, а потом получил вторую жизнь.