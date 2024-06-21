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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Япония ввела санкции против директора УВЗ

Япония ввела санкции против директора УВЗ

21 июня 2024, 05:43
Фото: Изображение Midjourney
Япония ввела санкции против руководителя уральского предприятия УВЗ Александра Потапова.

Всего в санкционном списке Японии оказались 11 физлиц, а также 42 компании РФ, пишет ТАСС.

Кроме УВЗ под санкциями теперь находятся компании «Топаз», «Туполев», а также Авиационный комплекс Ильюшина.

Напомним, в мае 2024 года предприятия в Нижнем Тагиле, контролируемые УВЗ, оказались в санкционном списке США.

Кроме того, 13 июня власти США ввели санкции против Мосбиржи РФ. В связи с этим россиянам теперь нельзя совершать различные банковские операции с мировыми валютами, так как биржевые торги были закрыты.

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#Елизавета Зиборова#Политика#Санкции#Япония#Директор#Руководитель#Предприятие#УВЗ#Ограничения#Александр Потапов#Екатеринбург
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