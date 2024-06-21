Япония ввела санкции против директора УВЗ

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Всего в санкционном списке Японии оказались 11 физлиц, а также 42 компании РФ, пишет ТАСС.
Кроме УВЗ под санкциями теперь находятся компании «Топаз», «Туполев», а также Авиационный комплекс Ильюшина.
Напомним, в мае 2024 года предприятия в Нижнем Тагиле, контролируемые УВЗ, оказались в санкционном списке США.
Кроме того, 13 июня власти США ввели санкции против Мосбиржи РФ. В связи с этим россиянам теперь нельзя совершать различные банковские операции с мировыми валютами, так как биржевые торги были закрыты.