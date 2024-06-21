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Житель Китая пытался незаконно ввезти в Екатеринбург 14 кг бюстгальтеров

Житель Китая пытался незаконно ввезти в Екатеринбург 14 кг бюстгальтеров

21 июня 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
В аэропорту Кольцово задержали жителя Китая, который пытался ввезти в Екатеринбург более 100 незадекларированных бюстгальтеров.

По словам мужчины, бюстгальтеры из магазина нижнего белья, хозяйкой которого является его мама. Он отвозил товар в Китай, чтобы произвести обмен на такое же белье другого цвета, а потом доставить снова в Екатеринбург для реализации, рассказали в пресс-службе уральской таможни.

Выяснилось, что товар не был задекларирован. Также иностранец сообщил, что якобы не был в курсе правил декларации груза. В связи с этим его теперь могут оштрафовать и конфисковать вещи.

Напомним, житель Таджикистана хотел провезти в Екатеринбург 10 литров алкогольных напитков.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Штраф#Таможня#Кольцово#ЧП#Китай#Декларация#Аэропорт#Конфискация#Товар#18+#Екатеринбург#Инцидент
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