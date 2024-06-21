Житель Китая пытался незаконно ввезти в Екатеринбург 14 кг бюстгальтеров

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
По словам мужчины, бюстгальтеры из магазина нижнего белья, хозяйкой которого является его мама. Он отвозил товар в Китай, чтобы произвести обмен на такое же белье другого цвета, а потом доставить снова в Екатеринбург для реализации, рассказали в пресс-службе уральской таможни.
Выяснилось, что товар не был задекларирован. Также иностранец сообщил, что якобы не был в курсе правил декларации груза. В связи с этим его теперь могут оштрафовать и конфисковать вещи.
Напомним, житель Таджикистана хотел провезти в Екатеринбург 10 литров алкогольных напитков.