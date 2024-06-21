Житель Китая пытался незаконно ввезти в Екатеринбург 14 кг бюстгальтеров

По словам мужчины, бюстгальтеры из магазина нижнего белья, хозяйкой которого является его мама. Он отвозил товар в Китай, чтобы произвести обмен на такое же белье другого цвета, а потом доставить снова в Екатеринбург для реализации, рассказали в пресс-службе уральской таможни.