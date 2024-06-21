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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:21

Жители Свердловской области нашли обломки ракеты в лесу

Жители Свердловской области нашли обломки ракеты в лесу

21 июня 2024, 04:19
Фото: 1MI
Два жителя Свердловской области нашли в лесу около реки Улс обломки космического корабля 19 июня 2024 года.

Так, один из мужчин, которые отправились к реке на рыбалку, заметил в лесу светлый обломок и, подойдя ближе, понял, что находка является частью ракеты. Немного дальше лежал еще один обломок, пишет Е1.

Ранее свердловчане в интернете прочитали, что в июне 2024 года с неба могут рухнуть на землю части космического корабля.

Напомним, ночью 6 июня 2024 года жители Свердловской области наблюдали в небе спутники Starlink, принадлежащие американскому бизнесмену Илону Маску.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Лес#Находка#Река#Рыбаки#Ракета#Екатеринбург#Инцидент#Обломки
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