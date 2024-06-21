Жители Свердловской области нашли обломки ракеты в лесу

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Так, один из мужчин, которые отправились к реке на рыбалку, заметил в лесу светлый обломок и, подойдя ближе, понял, что находка является частью ракеты. Немного дальше лежал еще один обломок, пишет Е1.
Ранее свердловчане в интернете прочитали, что в июне 2024 года с неба могут рухнуть на землю части космического корабля.
Напомним, ночью 6 июня 2024 года жители Свердловской области наблюдали в небе спутники Starlink, принадлежащие американскому бизнесмену Илону Маску.