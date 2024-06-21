Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без горячей воды из-за аварии

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Так, в районе Вагонки случился прорыв трубы горячей воды. По словам руководителя «Горэнерго-НТ» Ивана Анфилатова, рабочие побывали на месте ЧП и определили фронт работ. Ночью была подготовка к ним, пишет ИА «Все новости».
21 июня ремонтники приступят к монтажным работам. Сейчас без воды остаются жители улиц Энтузиастов, Алтайской, Зари, Окунева, Юности и других.
Напомним, 16 декабря 2023 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила прорвало теплотрассу на Ленинградском проспекте.