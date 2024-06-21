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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:07

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без горячей воды из-за аварии

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без горячей воды из-за аварии

21 июня 2024, 04:05
Фото: Изображение Midjourney
В Дзержинском районе Нижнего Тагила местные жители остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. ЧП случилось на Ленинградском проспекте 20 июня 2024 года.

Так, в районе Вагонки случился прорыв трубы горячей воды. По словам руководителя «Горэнерго-НТ» Ивана Анфилатова, рабочие побывали на месте ЧП и определили фронт работ. Ночью была подготовка к ним, пишет ИА «Все новости».

21 июня ремонтники приступят к монтажным работам. Сейчас без воды остаются жители улиц Энтузиастов, Алтайской, Зари, Окунева, Юности и других.

Напомним, 16 декабря 2023 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила прорвало теплотрассу на Ленинградском проспекте.

Часть Нижнего Тагила осталась без воды из-за аварии на Октябрьской революции
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Вагонка#Горячая вода#Дзержинский район#ЧП#Коммунальная авария#Ремонтные работы#Труба#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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