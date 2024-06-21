Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без горячей воды из-за аварии

Так, в районе Вагонки случился прорыв трубы горячей воды. По словам руководителя «Горэнерго-НТ» Ивана Анфилатова, рабочие побывали на месте ЧП и определили фронт работ. Ночью была подготовка к ним, пишет ИА «Все новости».