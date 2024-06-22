Дети в больнице: 85-летний водитель сбил девочек в Артемовском

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Согласно данным областного ГИБДД, девочки 6 и 15 лет переходили дорогу днем 22 июня. Внезапно на них наехал 85-летний водитель, который мчался на красной Skoda Octavia. ДТП произошло у дома №49 на улице Первомайской.
На видеозаписи видно, как пешеходов отбрасывает от удара. Обе пострадавшие отправлены в больницу с переломами. В отношении водителя сотрудники ГАИ составили протокол за непредоставление преимущества.
А в Нижнем Тагиле велосипедист, который не спешившись решил проехать на красный свет, попал под колеса Subaru.