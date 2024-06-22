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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Свердловской области водитель-пенсионер сбил девочек на пешеходном переходе

Дети в больнице: 85-летний водитель сбил девочек в Артемовском

22 июня 2024, 12:08
Фото: 1MI

В Свердловской области водитель-пенсионер сбил девочек на пешеходном переходе

В больнице с переломами в Артемовске оказались две девочки после того как 85-летний водитель сбил их на иномарке прямо на пешеходном переходе.

Согласно данным областного ГИБДД, девочки 6 и 15 лет переходили дорогу днем 22 июня. Внезапно на них наехал 85-летний водитель, который мчался на красной Skoda Octavia. ДТП произошло у дома №49 на улице Первомайской.

На видеозаписи видно, как пешеходов отбрасывает от удара. Обе пострадавшие отправлены в больницу с переломами. В отношении водителя сотрудники ГАИ составили протокол за непредоставление преимущества.

А в Нижнем Тагиле велосипедист, который не спешившись решил проехать на красный свет, попал под колеса Subaru.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Больница#Дети#ДТП#Пенсионер#Пешеходный переход#Водитель#18+#Екатеринбург#Авария
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