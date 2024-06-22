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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Дороже всех: Екатеринбург теперь будет изображен на пятитысячной купюре

Дороже всех: Екатеринбург теперь будет изображен на пятитысячной купюре

22 июня 2024, 09:39
Фото: Департамент информационной политики региона
Культурные объекты Уральского федерального округа сменят Хабаровск на новой банкноте.

Марина Мясникова, глава Уральского Центробанка, сегодня представила губернатору области Евгению Куйвашеву модифицированную банкноту номиналом в пять тысяч рублей. Теперь денежный знак будет посвящен Уралу. Соответствующая новость появилась на сайте правительства Свердловской области.

На лицевой стороне на переднем плане купюры помещена стела «Европа — Азия», а за ней иные достопримечательности области — Главпочтамт, дом Севастьянова, Государственный цирк и гостиница «Исеть». На обратной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и индустриальные объекты, олицетворяющие промышленность региона.

Обновленные купюры уже поступили в оборот, но будут выпускаться постепенно, по мере износа старых банкнот. Также ЦБ выпустил обновленную тысячную купюру. На ней место Ярославля заняла Республика Татарстан.

В АО «Гознак», предприятии, отвечающем за выпуск денежных знаков, признались, что
испытали некоторые трудности при изготовлении новых знаков. Причиной тому стали международные санкции, затронувшие поставки полиграфического оборудования. Несмотря на это трудности удалось преодолеть с помощью отечественных производителей.

Раннее стало известно, что в Свердловской области стало меньше фальшивых купюр.

Купюра с видами Екатеринбурга пока не появится в массовом обращении
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#Евгения Сафина#Общество#Экономика#Деньги#Купюра#Банкнота#Столица#Екатеринбург
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