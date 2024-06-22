Дороже всех: Екатеринбург теперь будет изображен на пятитысячной купюре

Обновленные купюры уже поступили в оборот, но будут выпускаться постепенно, по мере износа старых банкнот. Также ЦБ выпустил обновленную тысячную купюру. На ней место Ярославля заняла Республика Татарстан.



В АО «Гознак», предприятии, отвечающем за выпуск денежных знаков, признались, что

испытали некоторые трудности при изготовлении новых знаков. Причиной тому стали международные санкции, затронувшие поставки полиграфического оборудования. Несмотря на это трудности удалось преодолеть с помощью отечественных производителей.