Дороже всех: Екатеринбург теперь будет изображен на пятитысячной купюре

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Марина Мясникова, глава Уральского Центробанка, сегодня представила губернатору области Евгению Куйвашеву модифицированную банкноту номиналом в пять тысяч рублей. Теперь денежный знак будет посвящен Уралу. Соответствующая новость появилась на сайте правительства Свердловской области.
На лицевой стороне на переднем плане купюры помещена стела «Европа — Азия», а за ней иные достопримечательности области — Главпочтамт, дом Севастьянова, Государственный цирк и гостиница «Исеть». На обратной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и индустриальные объекты, олицетворяющие промышленность региона.
Обновленные купюры уже поступили в оборот, но будут выпускаться постепенно, по мере износа старых банкнот. Также ЦБ выпустил обновленную тысячную купюру. На ней место Ярославля заняла Республика Татарстан.
В АО «Гознак», предприятии, отвечающем за выпуск денежных знаков, признались, что
испытали некоторые трудности при изготовлении новых знаков. Причиной тому стали международные санкции, затронувшие поставки полиграфического оборудования. Несмотря на это трудности удалось преодолеть с помощью отечественных производителей.
Раннее стало известно, что в Свердловской области стало меньше фальшивых купюр.